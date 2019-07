Illimity acquista NPL per circa 700 mln di euro

Illimity Bank S.p.A. (“illimity”) annuncia di aver finalizzato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. due nuove operazioni nel segmento di crediti non-performing (“NPL”) e unlikely to pay (“UTP”) per un valore nominale complessivo di circa 700 milioni di euro (gross book value). Circa 240 milioni di euro si riferiscono ad un portafoglio di crediti erogati nei confronti di debitori operanti nel mercato agricolo e circa 450 milioni di euro si riferiscono ad un portafoglio composto da posizioni corporate unsecured.

Con queste due operazioni, il valore nominale lordo complessivo dei crediti NPL acquistati ad oggi da illimity raggiunge i 3 miliardi di euro circa di valore nominale lordo. Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, ha dichiarato: “Oggi abbiamo siglato un’importante acquisizione nel segmento del credito agricolo, ambito nel quale puntiamo a diventare un player di riferimento. Abbiamo così raggiunto 3 miliardi di valore nominale lordo del totale dei crediti acquisiti. Siamo particolarmente soddisfatti delle operazioni finalizzate e continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere nuovi importanti traguardi”.