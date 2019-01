Illimity acquista portafogli NPL per 175 milioni nominali

SPAXS S.p.A. annuncia che la banca controllata - la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale S.p.A. – nel mese di dicembre 2018 ha perfezionato l’acquisto di nuovi crediti non-performing (NPL) del valore nominale complessivo di circa Euro 175 milioni (“gross book value”). A seguito di tali transazioni, il valore nominale complessivo del portafoglio NPL posseduto dalla banca raggiunge circa Euro 1,15 miliardi.



Circa Euro 150 milioni si riferiscono a portagli NPL acquistati da una pluralità di banche di piccola e media dimensione composti per circa l’85% da posizioni non garantite prevalentemente corporate, con un valore medio per posizione pari a Euro 100.000.



La banca ha inoltre perfezionato la prima transazione nel segmento NPL Single-Name per un valore nominale di circa Euro 25 milioni. Si tratta di cinque posizioni NPL nei confronti di debitori corporate e garantiti da asset industriali e commerciali in Lombardia. L’operazione è stata conclusa con un istituto bancario attivo prevalentemente nel nord Italia.



Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL della nuova Banca, ha dichiarato: “Abbiamo costruito una squadra forte con professionisti altamente qualificati. Vediamo opportunità di business interessanti in tutte le aree dove operiamo come divisione: acquisti di portafogli e single-name NPL, secured e unsecured, attività di NPL Financing e di servicing, con focus sul segmento NPL Corporate. Oltre agli acquisti di portafogli NPL e all’operazione di financing finalizzati negli ultimi mesi del 2018, con l’operazione in NPL single-name abbiamo avviato l’operatività anche in questo promettente segmento, ricco di opportunità di investimento ed ancora poco presidiato.”