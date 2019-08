Illimity: nel II trimestre accelera trend positivo. Volumi in forte crescita

Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), start-up bancaria ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI con potenziale, nell’acquisto e gestione di NPL Corporate e nei servizi di banca diretta, ha approvato in data 1 agosto i risultati relativi al secondo trimestre chiuso il 30 giugno 2019. Il secondo trimestre è stato particolarmente significativo per illimity che, dopo aver avviato con successo la divisione NPL e quella dedicata al credito alle PMI, ha completato nei tempi previsti la costruzione della propria piattaforma di banca diretta digitale, terzo pilastro del modello di business innovativo e specializzato sui cui si fonda la Banca. L’offerta della nuova banca digitale dedicata a persone, famiglie e imprese e caratterizzata da una user experience innovativa di ultima generazione, sarà presentata al mercato entro metà settembre, quando illimity avvierà la campagna di acquisizione clienti. Nel secondo trimestre 2019 illimity ha inoltre confermato la propria dinamicità commerciale, con una significativa accelerazione in particolare nell’ultima parte del trimestre e nel mese di luglio: dall’inizio dell’operatività in settembre 2018 a fine luglio, infatti, la Banca ha originato business nei segmenti previsti dal piano industriale per complessivi 1,2 miliardi di euro circa. Insieme alla robusta pipeline di business dei prossimi mesi, questo risultato conferma la traiettoria di crescita dei volumi prevista dal piano industriale 2018-2023. Nel periodo è proseguita l’attività di costruzione della squadra della Banca, che conta oggi oltre 300 “illimiters”. Nel corso del secondo trimestre 2019 illimity ha conseguito ulteriori importanti progressi strategici e operativi. È stato siglato l’accordo per l’acquisizione di una quota del 70% del capitale sociale di ITAuction S.r.l. per un valore di 10,5 milioni di euro.

Operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali, ITAuction opera attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti presenti su tutto il territorio italiano. Con l’acquisizione di ITAuction, che affiancherà Neprix S.r.l. una volta concluso il processo di acquisizione, illimity darà vita al primo operatore specializzato negli NPL Corporate con una logica end-to-end distintiva grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati, dall’acquisizione al recupero fino alla cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti, con masse gestite, tra crediti e beni, pari a circa 4,8 miliardi di euro a giugno 2019. Sul fronte della raccolta, oltre ad aver definito la nuova banca diretta, si ricorda che illimity ha attivato nel maggio scorso la partnership con Raisin, piattaforma pan-europea fintech di open banking per la raccolta di depositi da clientela retail. Attraverso la partnership, per il momento attiva per il mercato tedesco, illimity a fine luglio conta i primi 4100 clienti circa che hanno generato 107 milioni di euro di depositi, prevalentemente a termine con una durata media di 23 mesi. Nel mese di giugno la Banca ha inoltre annunciato la partnership con il Gruppo Azimut nel campo del direct banking. Nell’ambito dell’accordo, illimity metterà a disposizione dei 1.800 Consulenti Azimut una gamma di prodotti e servizi bancari innovativi dedicati ai loro clienti e che saranno offerti attraverso la piattaforma digitale di banca diretta di illimity.

Corrado Passera, CEO di illimity, ha commentato: “Anche la seconda trimestrale rispetta tutte le scadenze ed è in linea con la traiettoria prevista dal piano industriale di illimity sia come volumi di attività che come risultati economici. La scadenza più ambiziosa dal punto di vista temporale – la messa a punto della banca diretta entro giugno - è stata rispettata e confermiamo il lancio commerciale entro metà settembre. Si completa così con il terzo pilastro la costruzione di illimity, che affianca la divisione SME e NPL già pienamente operative. Nel trimestre è entrata a pieno regime la partnership con Raisin, piattaforma pan-europea di open banking, per la raccolta di depositi, con risultati molto soddisfacenti già dopo pochi mesi dal suo avvio, e abbiamo realizzato due importanti iniziative non previste dal piano: sono certo che l’acquisizione di ITAuction e l’accordo con il Gruppo Azimut contribuiranno a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento, accelerando la messa a terra della nostra strategia.”.