Illimity perfeziona l'acquisizione del 70% di IT Auction

Facendo seguito agli accordi intercorsi nel 2019, illimity Bank S.p.A. (“illimity”) comunica che in data odierna si è perfezionata l’acquisizione del 70% del capitale sociale di IT Auction S.r.l. (“IT Auction”), per 10,5 milioni di euro, da parte di Neprix S.r.l. (“Neprix”), società del Gruppo illimity in cui sono concentrate tutte le attività di gestione di crediti distressed della banca.

Il restante 30% è detenuto dagli attuali soci, tra cui il top management della stessa società che resterà in azienda per l’esecuzione del piano industriale. IT Auction, fondata nel 2011, conta oltre 100 collaboratori ed è specializzata nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali attraverso un modello di business innovativo che punta alla valorizzazione trasparente dei beni mediante aste online sul proprio network di portali. IT Auction collabora con oltre 110 tribunali italiani e numerose società di leasing e nel 2019 ha gestito circa 17,3 milioni di visite sulle proprie piattaforme e oltre 50.0000 aste, per un controvalore di beni ceduti di circa 240 milioni di euro, in crescita di circa il 25% rispetto all’anno precedente.

Con l’acquisizione di IT Auction, Neprix si propone come primo operatore specializzato nei crediti di stressed corporate con una logica end-to-end distintiva grazie alla capacità di coprire l’intera catena del valore nella gestione dei crediti deteriorati, dall’acquisizione alla gestione fino alla miglior cessione sul mercato dei beni collegati a tali crediti, proprio grazie all’attività core di IT Auction. L’acquisizione oggi perfezionata porta il Gruppo illimity a contare complessivamente masse in gestione, tra crediti e beni, pari a oltre 7,5 miliardi di euro.