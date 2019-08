Illumia è sponsor al meeting di Rimini, focus su sostenibilità e lavoro

Illumia, società attiva nella vendita di energia elettrica e gas, partecipa anche quest’anno come sponsor al Meeting di Rimini, che per il suo quarantennale sceglie il titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”

Tante le novità, una su tutte la serie di incontri nella sala Tech B1 dal titolo “Salta a Bordo con Illumia” per conoscere meglio l’azienda e scoprire le opportunità di lavoro. Gli incontri saranno dedicati alle sfide del mercato elettrico e alle opportunità professionali che offre Illumia, giovane azienda che vanta un’età media dei propri dipendenti di 33 anni e un welfare aziendale all’avanguardia.

Altra importante novità,accanto alla consolidata collaborazione con la rivista Tempi sarà la nuova partnershipcon Helbiz, una realtà che dopo aver conquistato America ed Europa con i suoi monopattini elettrici sbarca finalmente in Italia rivoluzionando il concetto di mobilità urbana sostenibile. E proprio di sostenibilità si parlerà nell’incontro dal titolo “La sostenibilità ambientale nel contesto urbano” a cui prenderà parte Francesco Maria Bernardi, Fondatore e Presidente Onorario di Illumia al fianco di Stefano Saglia, Componente del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia e altri volti noti del mondo energetico e ambientale.

“In famiglia come in azienda, abbiamo sempre creduto che le grandi idee nascano nel rispondere ai bisogni che la realtà sollecita, prendendosi il rischio di percorrerle. Curiosità e coraggio sono due parole che possono sintetizzare questo spirito e non è un caso che siano tra i valori corporate di Illumia. Penso sia questo l’atteggiamento che può permetterci di affrontare le sfide della sostenibilità” ha dichiarato Francesco Bernardi, Presidente di Illumia. “Tutti i tentativi di Illumia, dai Led a basso consumo, alle e-bike, fino ai monopattini elettrici, sono nati esattamente da questo spirito; idee peraltro, sempre emerse dal basso, da chi si confronta quotidianamente con i clienti. L’alternativa, sia per l’azienda che per una nazione, è una pianificazione top down che però porta sempre con sé il grande rischio della astrazione e quindi della inutilità.”

Infine, dopo il successo dell’anno scorso si riconferma la speciale tariffa luce & gas esclusiva per i visitatori del Meeting. Un’offerta particolarmente vantaggiosa che, in aggiunta, prevede in regalo un abbonamento alla Rivista Tempi o, a scelta, una Gift Card valida per 5 corse sui i monopattini elettrici Helbiz, già attivi a Riccione e Milano e presto in tutte le principali città italiane. Per accedere all’offerta dedicata sarà sufficiente presentarsi allo stand Illumia al padiglione centrale.