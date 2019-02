Illy, il Ceo: "Vogliamo essere l'Hermes del caffè". E con De Longhi...

"Ormai abbiamo raggiunto una dimensione tale che ci colloca a meta' tra i piccoli e i big. Noi puntiamo sulla qualita', vogliamo essere l'Hermes del caffe'". Massimiliano Pogliani, a.d. di Illycaffe', sceglie la metafora della lusso per sottolineare come il gruppo triestino abbia individuato la sua linea di azione, rivolta a un segmento di clientela che vuole e sa riconoscere la qualita' dei chicchi utilizzati.

Interpellato a margine di un evento di presentazione delle novita' di prodotto per il 2019, Pogliani si e' detto soddisfatto del piano triennale che si chiude quest'anno, in concomitanza con la scadenza del suo mandato, che dovrebbe aver portato la societa' a un fatturato 2018 vicino alla soglia dei 500 milioni di euro (466 mln nel 2017 con Ebitda intorno al 14%) e che l'ha vista siglare la partnership con Jab (Joh.A.Benckiser), la holding di investimento della famiglia miliardaria tedesca Reimann, per la produzione di capsule in alluminio di caffe' Illy da parte di Jacobs Douwe Egberts (Jde), il secondo piu' importante gruppo del caffe' al mondo, controllato da Jab Holding. E, a proposito dell'accordo con Jab, Pogliani ha ribadito che "la societa' non e' in vendita, con loro abbiamo solo un accordo di licenza".

"La societa' in questi anni e' cresciuta a livello organico - ha aggiunto Pogliani - e siamo autosufficienti a livello di capacita' di finanziamento. Se gli azionisti mi chiedessero un parere su una potenziale apertura del capitale lo darei, ma ora non ne abbiamo bisogno. Un eventuale ingresso di soci darebbe un'accelerazione mentre per ora abbiamo necessita' di stabilizzare" il lavoro del piano triennale. "L'orientamento di un eventuale partner - sottolinea l'a.d di Illycaffe' - dovrebbe essere comunque quello di un investimento di lungo periodo".

Tornando invece all'oggi, la produzione di capsule Illycaffe' in partnership con Jde, partira' a giorni e saranno in vendita in Italia e in tutta Europa con aprile. Tra i progetti in corso d'opera ci sono invece lo studio, insieme con il Politecnico di Milano, di capsule ecologiche mentre con De'Longhi ci sara' la messa a punto di una macchina automatica compatibile con le capsule Illy.