ILPRA, +6,67% a 2,24 euro nel giorno del debutto

ILPRA (ILP:IM), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle Azioni Ordinarie (Codice ISIN: IT0005359101) su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le azioni hanno chiuso il primo giorno di negoziazioni in rialzo, registrando un prezzo pari a 2,24 Euro, +6,67% rispetto al prezzo di collocamento di 2,10 Euro per azione, con una capitalizzazione complessiva di circa 27 milioni di Euro. Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 190.200 azioni pari a un controvalore di circa 439.000 Euro.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,10 cadauna, con una capitalizzazione della Società, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a circa 25,3 Euro/mln. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento (in solo aumento di capitale) delle 2.538.600 azioni ordinarie di nuova emissione ammonta a circa Euro 5,3 milioni. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ILPRA è pari ad Euro 2.407.720 ed è composto da n. 12.038.600 azioni. Il flottante della Società è pari al 18,34% del capitale sociale.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, ILPRA è stata assistita da: Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nominated Adviser (NomAd) e Joint Bookrunner; Sempione SIM in qualità di Advisor Finanziario e Joint Bookrunner; Credit Data Research in qualità di Advisor Finanziario; DLA Piper in qualità di advisor legale e fiscale; BDO quale società di revisione; IR Top Consulting in qualità di advisor di Investor Relations & Equity Research.

ILPRA (ILP:IM) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (1,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il Gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo. Il Gruppo ha registrato nel 2017 (dati consolidati pro forma) un Valore della Produzione pari a 27,2 milioni di euro, un EBITDA di 5,3 milioni di euro (EBITDA margin 19,4%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 8,4 milioni di euro (PFN/EBITDA pari a c.a.1,6x).