Ilpra acquisisce il ramo d'azienda commerciale di Unimec

ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica di aver acquisito in data odierna il ramo d’azienda commerciale di UNIMEC S.r.l., società a sua volta controllata al 100% da Ilpra Group S.r.l., la quale è partecipata dagli attuali soci di maggioranza di Ilpra S.p.A., ossia Maurizio Bertocco e Cristina Maldifassi.

UNIMEC S.r.l., attraverso il ramo d’azienda commerciale oggetto della cessione, vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’intermediazione di macchinari industriali per il confezionamento, in quanto è attiva dal 1994, anno della sua fondazione.

L’importo complessivo dell’operazione è pari a Euro 100.000 e include anche i debiti verso il personale del ramo d’azienda acquisito, presi in carico da Ilpra S.p.A. Il valore residuo, al netto di tali debiti, è pari ad Euro 56.493,85 ed è stato corrisposto interamente per cassa in data odierna.

Poiché l’importo complessivo dell’operazione non supera il controvalore di Euro 100.000, l’operazione si configura come di Importo Esiguo ai sensi della Procedura Operazioni Parti Correlate, approvata dal CdA di ILPRA S.p.A. il 25 gennaio 2019.

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: “L’acquisizione del ramo di azienda commerciale di UNIMEC è coerente con la strategia di crescita per linee esterne di ILPRA. Questa operazione ci permette di ampliare il range di potenziali nuovi clienti, sul mercato domestico”.

UNIMEC S.r.l., nel 2019, ha registrato un fatturato di circa 1,8 milioni di Euro, di cui 0,3 milioni di Euro realizzati dal ramo d’azienda in oggetto.