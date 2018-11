Ilva, ArcelorMittal completa l'operazione di acquisizione

(AGI) - Roma, 1 nov. - ArcelorMittal rende noto che AM Investco ha completato l'operazione di acquisizione dell'Ilva. Arcelor Mittal detiene una quota del 94,4% di AM Investco Italy, mentre il 5,6% e' in mano a Intesa Sanpaolo. Il contratto di acquisto e' in vigore da oggi 1 novembre. A seguito del completamento della transazione, ArcelorMittal ha ora assunto la gestione completa di Ilva.

"La chiusura dell'acquisizione di Ilva - commenta Lakshmi Mittal, presidente e ceo di ArcelorMittal - e' un importante passo strategico per l'azienda. Ilva e' una societa' di qualita' che offre un valore unico e un'opportunita' di espandere e rafforzare la nostra presenza in Europa. Si tratta del sito di produzione di acciaio piu' grande d'Europa ed e' un'occasione per ArcelorMittal di creare valore". Il closing dell'operazione, aggiunge, "e' in linea con il nostro obiettivo di investire in modo selettivo in progetti di crescita in cui possiamo sfruttare la nostra esperienza per fra crescere l'Ebitda e il flusso di cassa. Sono fiducioso che riusciremo a risanare l'azienda dal punto di vista finanziario, operativo e ambientale, creando cosi' valore per la nostra azienda, gli stakeholders e l'economia italiana". Aditya Mittal, presidente e cfo Group e ceo di ArcelorMittal Europe, afferma: "Siamo entusiasti del potenziale di Ilva e del suo business che e' strategicamente ben posizionato. Combinando questo business con il nostro know how nel settore siderurgico e le nostre tecnologie riusciremo a trasformare positivamente le prestazioni di Ilva. La pietra angolare dei nostri impegni e' un programma di investimento ambientale di 1,15 miliardi di euro. Il lavoro e' gia' iniziato e, nel tempo, sono fiducioso che riusciremo a trasformare l'Ilva in uno dei leader produttori responsabili di acciaio". Data la storia di Ilva, conclude, "e' anche importante ricostruire la fiducia con gli enti locali e il territorio attraverso un dialogo aperto e trasparente, dimostrando loro che il nostro intervento portera' dei cambiamenti importanti per l'azienda e l'ambiente".