Ilva, firmato il contratto con Am Invesco

Nuova tappa importante per il rilancio dell'Ilva. Am Investco Italy, la cordata che fa capo ad ArcelorMittal, gruppo Marcegaglia e Intesa, ha raggiunto oggi un accordo relativo al contratto di affitto - con obbligo di acquisto - dei complessi aziendali di Taranto a conclusione della fase di negoziazione in esclusiva. Complessivamente è stato dichiarato che verranno impiegati almeno 10mila lavoratori. la cassa integrazione, pertanto, riguarderà 4.100 dipendenti della più grande acciaieria d'Europa.

L'accordo prevede un prezzo d'acquisto pari a 1,8 miliardi di euro, con canoni di locazione annui pari a 180 milioni da versare con cadenza trimestrale. Inizialmente Am Investco usufruirà degli attivi dell'Ilva in affitto, con i canoni d'affitto quantificabili come anticipo sul prezzo di acquisto. L'inizio dell'affitto è previsto per la fine del 2017 ed è soggetto all'autorizzazione delle autorità competenti. Gli investimenti previsti sono pari a 2,4 miliardi di euro (2,1 al netto del contributo del gruppo Riva) nell'arco di sette anni, mentre gli investimenti industriali saranno di 1,3 miliardi di euro a sostegno dell'articolato piano industriale e focalizzati sugli altiforni, le acciaierie e le linee di finitura. Infine, gli investimenti ambientali: 1,1 miliardi di euro che garantiranno ad Ilva la conformità all'autorizzazione integrata ambientale (Aia) predisposta dal governo italiano. Tutto questo permetterà ad aumentare le spedizioni di acciaio finito fino a raggiungere 9,5 tonnellate entro il 2023.

La produzione di acciaio grezzo sarà limitata a 6 milioni di tonnellate annue sino al raggiungimento della conformità con l'Aia; una volta completato tale requisito, il consorzio si impegna a riattivare l'altoforno 5 e a portare la produzione di acciaio grezzo a 8 milioni di tonnellate all'anno, integrandola con l'importazione di bramme e laminati piani a caldo così da massimizzare l'utilizzo degli impianti di finitura dell'ilva, con l'impiego di almeno 10.000 lavoratori per l'intera durata del piano industriale secondo quanto sarà stabilito nell'ambito della procedura sindacale.

In una nota, ArcelorMittal e gruppo Marcegaglia hanno sottolineato gli aspetti fondamentali dell'operazione: una opportunità unica di acquisire un rilevante asset produttivo integrato, la principale acciaieria europea, nel secondo mercato europeo dell'acciaio; un ingente piano di investimenti finalizzato a migliorare sensibilmente l'impatto ambientale di ilva e a svilupparne appieno il potenziale; l'identificazione di sinergie quantificabili in 310 milioni entro il 2020; il previsto contributo da parte di Ilva all'aumento dell'ebitda di Arcelormittal nel primo anno e all'incremento del flusso di cassa disponibile per l'azienda dal terzo anno.