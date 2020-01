Ilva, il governo chiama Intesa, Banco Bpm e Unicredit. Rumors

Riprende corpo il salvataggio pubblico dell'Ilva, adesso secondo i rumors tocca alle banche. Governo, amministrazione straordinaria e ArcelorMittal riprenderanno infatti in queste ore le trattative per costruire il nuovo piano sull’Ilva: a breve al tavolo dell’operazione di sistema mista, pubblico-privata, impostata prima di Natale, il governo dovrebbe convocare secondo il Messaggero, i banchieri di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Cdp e il Tesoro in qualità di creditori in prededuzione (cioè con rimborso prioritario) chiamati a dover trasformare parte dei loro crediti in capitale della Newco.

Intanto, il tribunale del Riesame di Taranto deposita oggi la decisione sul ricorso dei commissari del siderurgico, che chiedono una proroga per i lavori nell’Altoforno 2 del quale il tribunale aveva disposto, nelle scorse settimane, lo spegnimento. Afo 2 ha bisogno di interventi dopo il sequestro disposto dalla Procura per l’incidente che costò la vita all’operaio Alessandro Morricella nell’estate del 2015.