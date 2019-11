Ilva, il ricorso dei commissari. 'Arcelor non può rescindere il contratto'

Ilva, il ricorso dei commissar. 'Arcelor non può rescindere il contratto'

Mentre dovrebbe arrivare domani il deposito in Tribunale a Milano dell'atto con cui si ufficializza il recesso, potrebbe essere presentato invece entro giovedì prossimo al Tribunale di Milano, a quanto si apprende, il ricorso d'urgenza e cautelare, ex art.700, annunciato nei giorni scorsi dai Commissari straordinari dell'Ilva Sa. Con il ricorso i Commissari negano le ragioni addotte da ArcelorMittal per giustificare il recesso dall'affitto, preliminare all'acquisto, degli stabilimenti dell'Ex gruppo Ilva. La multinazionale dell'acciaio dunque deve andare avanti con il rispetto del piano industriale ed ambientale.

ArcelorMittal, due emendamenti Italia Viva su scudo ex Ilva

​Ripristinare, a partire dal 3 novembre 2019 e fino al termine dell'attuazione del piano ambientale , lo scudo penale per l'ex Ilva di Taranto. È quanto prevede l'emendamento al decreto fiscale depositato in Commissione Finanze della Camera da Italia Viva a prima firma della deputata ​Raffaella Paita.

Come già anticipato qualche giorno fa, la proposta di modifica prevede che venga soppressa dal decreto riguardante le disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto la parte che si riferisce ​alla "responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati" in materia ambientale e di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La norma si applica anche alle "condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del Piano ambientale" fatti salvi "i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". Inoltre, in un secondo emendamento, si chiede l'estensione dello stesso tipo di tutela alle tutte le imprese impegnate nelle procedure di risanamento Aia (Autorizzazioni integrate ambientali).

Ex Ilva, Gualtieri: il governo lavora a prospettiva sviluppo di mercato

"Il governo deve concorrere a una soluzione per il rilancio dell'Iva" che sia "in una prospettiva di sviluppo di mercato". Cosi' il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha risposto a una domanda sull'ipotesi sulla crisi dell'ex Ilva dopo l'annunciato addio di ArceloMittal.