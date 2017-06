Ilva: Jindal cambia squadra e offre 1,85 miliardi



Ilva, ecco il rilancio di Jindal dopo il cambio di squadra. Con una lettera al Mise e ai commissari, Acciaitalia, di proprietà del gruppo indiano e di Delfin di Del Vecchio, secondo quanto riporta il Messaggero.it, ha presentato nella mattinata di sabato 3 giugno una nuova offerta complessiva e migliorativa su tutto.

Il prezzo è di 1,85 miliardi, sono previsti più investimenti e meno esuberi. Viene confermata la volontà ad assumere subito 9.800 dipendenti di cui 2.000 nella realizzazione di investimenti ambientali e industriali, L'offerta ha durata 30 settembre 2017. Il rilancio è in linea con quanto stabilito dal ministro Carlo Calenda alla luce del parere dell'Avvocatura dello Stato.

Nella nuova squadra escono Cdp e Arvedi, mentre Del Vecchio è al fianco di Jindal. Secondo i legali della cordata non ci sarebbe bisogno di indire una nuova gara come al contrario sostiene l'Avvocatura dello Stato in presenza di nuova offerta globale.