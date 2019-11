Ilva, Pm confermano la tesi di Conte: lo scudo? Una scusa. Via per recessione

“La vera causa della disdetta di ArcelorMittal del contratto di affitto dell'ex Ilva non e' l'abrogazione dello scudo penale ma 'la crisi di impresa di ArcelorMittal Italia e la conseguente volontà di disimpegno dell'imprenditore estero”. Anche i pm di Milano confermano la tesi del governo Conte sulla crisi dello stabilimento tarantino dovuto al passo indietro del colosso dell’acciaio franco-indiano.



Nel ricorso depositato a sostegno di quello dei commissari Ilva nel procedimento contro ArcelorMittal, i magistrati definiscono infatti “strumentale” l'uso del recesso sulla base del fatto che lo scudo penale è stato eliminato e ritengono che le azioni di ArcelorMittal possano arrecare un danno grave e irreparabile alla continuita' aziendale dell'Ilva.



I magistrati, che hanno aperto un fascicolo sul caso, hanno deciso di intervenire nel procedimento civile e si sono associati alle richieste dei commissari, che nel ricorso d'urgenza hanno chiesto al gruppo franco-indiano di rispettare gli impegni presi con il contratto d'affitto del ramo d'azienda, visto che non sussisterebbero le condizione per chiedere il recesso dal contratto d'affitto, preliminare all'acquisto dell'ex Ilva.



Il ricorso dei commissari è arrivato dopo l'atto di citazione depositato da ArcelorMittal, con il quale il colosso dell'acciaio chiede di veder riconosciuto il suo diritto a recedere dal contratto e in ogni caso di dichiararlo nullo, in quanto non ci sono più le condizioni per portare avanti l'operazione.



I commissari sono intervenuti con un ricorso d'urgenza per bloccare i possibili effetti negativi del disimpegno di ArcelorMittal dallo stabilimento di Taranto. Il giudice del tribunale civile Claudio Marangoni, cui sono stati affidati sia la causa intentata da ArcelorMittal sia il ricorso d'urgenza, lunedì scorso ha fissato per il 27 novembre una udienza per la discussione tra le parti, invitando nel frattempo il gruppo franco-indiano a non procedere con azioni potenzialmente lesive per gli asset ex Ilva.