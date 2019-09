"Images of Italy": la collezione di Deutsche Bank in mostra alla GAM

"Images of Italy" ha unito l’interesse per il contemporaneo della GAM a quello di Deutsche Bank che ha raccolto, dalla fine degli anni Settanta, opere provenienti dai diversi Paesi nei quali opera a livello globale. Dal 26 settembre al 27 ottobre 2019, la Galleria d’Arte Moderna di Milano ospita la mostra.

È un percorso tra le immagini dell’Italia immortalate dall’obiettivo di alcuni fra i più noti fotografi italiani e tedeschi, che si snoda tra la Sala da Ballo, la Sala 29 e la Sala del Parnaso della GAM. All’interno della mostra "Images of Italy. Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection", fotografie scattate a partire dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri da Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Ketty La Rocca, Armin Linke, Candida Höfer, Günther Förg e Heidi Specker, solo per citarne alcuni.

Nella prima delle tre sezioni della mostra i fotografi esprimono la loro particolare visione del Paese, sia da un punto di vista urbano, che sociale e culturale, mentre la seconda parte è dedicata ai fotografi che lavorano con la messa in scena, il montaggio e le tecniche digitali. L’ultima sezione è dedicata agli ambienti interni e agli esterni, ma anche a come viene affrontato il tema dell’eredità culturale dell’Italia.

I fotografi si accostano alla storia e alla cultura italiane in modo molto diverso, dedicando le loro opere al turismo di massa e al retaggio del moderno, oppure riflettendo nelle immagini la bellezza classica dell’architettura e del paesaggio. Al centro dell’attenzione si ritrova sempre una visione estetica o sociale del Paese unica.

"Images of Italy" si contraddistingue per un’attività inedita e di grande impatto: un’installazione esclusiva rivolta ai visitatori della mostra a cura dell’artista Luca Vitone, che guiderà il pubblico alla scoperta del tema generale del percorso filtrato dal suo personale punto di vista. ù

Images of Italy. Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection in mostra alla GAM: gli interventi di Deutsche Bank

Christina März, Art, Culture & Sports, Deutsche Bank, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Noi di Deutche Bank siamo felici di mostrare, per la prima volta, la collezione Deutche Bank fuori dagli uffici. Per noi è fondamentale offrire questa collezione di arte contemporanea al pubblico italiano per permettergli di conoscere la nostra storia. Abbiamo trovato un partner, GAM, con cui è nato un dialogo. Questo incontro ha permesso di mettere a confronto gli artisti dei secoli passati con l’arte e la fotografia contemporanee”.



Thorsten Strauß, Global Head of Art, Culture & Sports, Deutsche Bank, ha affermato: “Con diverse iniziative promosse della divisione Art, Culture & Sports, Deutsche Bank sostiene l’arte contemporanea da quasi quarant’anni e continua a espandere la sua collezione, con la convinzione che la vita delle persone sia profondamente arricchita dal contatto con l’arte. L’impegno del Gruppo ad avvicinare quante più persone al potenziale creativo dell’arte, nell’ambito dell’art concept “ArtWorks” si è anche concretizzato a settembre 2018 con l’apertura del PalaisPopulaire, il forum culturale della Banca a Berlino”.

Flavio Valeri, Chief Country Officer Italy, Deutsche Bank, ha detto: “La mostra Images of Italy, che abbiamo l’onore di portare nella splendida cornice della Galleria di Arte Moderna di Milano, rappresenta un momento di condivisione con la cittadinanza milanese, e con tutti i visitatori che vorranno ammirarla, del progetto che ha guidato la realizzazione della Deutsche Bank Collection in Italia. Proprio qui a Milano, che più di ogni altra città sta dimostrando di voler cogliere le sfide e le opportunità economiche, sociali e culturali della contemporaneità, vogliamo arricchire con un nuovo tassello il nostro impegno nel Paese, avviando un percorso di collaborazione stabile e duraturo con le principali istituzioni culturali della città”.

Images of Italy. Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection in mostra alla GAM: gli interventi del Comune di Milano

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha dichiarato: “La collaborazione tra un istituto museale pubblico, la Galleria d’Arte Moderna di Milano, e un’impresa privata, Deutsche Bank, offre l’opportunità di conoscere e ammirare un’importante collezione d’arte contemporanea in un accostamento suggestivo con le opere presenti nel patrimonio museale della GAM. Lungo il filo conduttore di Immagini d’Italia è presentato uno sguardo sul nostro Paese attraverso il punto di vista dell’arte: opere che raccontano una visione molteplice dell’Italia, del suo mito e della sua realtà”.

Anna Maria Montaldo, Direttore Area Polo Arte Moderna e Contemporanea, Comune di Milano, ha detto: “Con la mostra Images of Italy, la Galleria d’Arte Moderna di Milano conferma la sua ormai consolidata vocazione ad accogliere e promuovere i linguaggi dell’arte contemporanea, in un dialogo fecondo con le proprie collezioni, focalizzate invece su espressioni artistiche più storicizzate. Lo fa questa volta attraverso il mezzo della fotografia, presentando una scelta significativa dalle collezioni d’arte che le diverse sedi di Deutsche Bank conservano nel mondo”.

Grazie alla collaborazione con CorsiArte, la mostra offrirà agli studenti delle scuole secondarie di primo grado una serie di visite guidate programmate ad hoc con le direzioni didattiche degli Istituti aderenti. Gruppi di insegnanti potranno inoltre prendere parte a un percorso di formazione con Chiara Gatti, storica dell'arte, curatrice indipendente e docente di CorsiArte. L’obiettivo delle visite è fornire agli studenti gli strumenti adatti per accostarsi in modo consapevole all’arte contemporanea, grazie a un programma didattico in sintonia con i contenuti del progetto della mostra.