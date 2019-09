Immobili: tornano a crescere gli investimenti, Lombardia locomotiva d'Europa

Il mercato immobiliare milanese ha un andamento positivo e allineato alle migliori piazze del continente. Lo riporta Wall Street Italia sottolineando come "nel resto del Paese esiste un deep market dove il movimento del mercato è sui livelli degli anni di crisi, con piccoli spunti di crescita, e le quotazioni sono in calo costante. Emergono in modo evidente gli effetti del crollo delle nuove edificazioni e delle ristrutturazioni integrali, mentre vanno bene i micro interventi, a scala di appartamento. Se a Milano le case nuove offerte in vendita sono circa il quindici per cento del totale, a Roma meno del cinque. A Bologna, Napoli, Bari e tanti altri capoluoghi il prodotto nuovo è inesistente. Mancano non solo le case, ma anche i prodotti innovativi che oggi la domanda richiede, quali microliving, appartamenti adatti alla locazione. L’offerta è composta da prodotto usato in cattive condizioni e la domanda preferisce non comprare”.

Lombardia, locomotiva d’Europa, secondo il Report di Scenari Immobiliari. Dal 2010 al 2020 si stimano circa 64 miliardi di euro investiti nel settore immobiliare in Italia e il 42% in Lombardia. Quest'anno la stima è di 5,1 miliardi di euro di investimenti esteri nel mercato immobiliare, concentrati in particolar modo nel settore uffici, 42,5%, poi ecco il settore commerciale con il 23,8% degli investimenti esteri totali.