Immobili tra web, social e a.i. Così si vende casa nell'era digitale

Vendere casa all’epoca di internet: cosa cambia per le agenzie e gli agenti immobiliari? È da questa domanda che parte l’analisi di Diego Caponigro, fondatore di Regold.it, che ha appena pubblicato il suo primo libro, dal titolo ‘Vendere casa nell’era digitale’. L’obiettivo? Traghettare il mattone nel futuro, attraverso la digitalizzazione professionale. Il testo contiene la testimonianza preziosa di Carlo Giordano, importante player del settore nonché fondatore e amministratore delegato di Immobiliare.it.

“Con questo libro voglio mostrare le enormi potenzialità della digitalizzazione nel settore immobiliare, ma voglio anche far scoprire ai lettori le dinamiche e i principi che ne stanno alla base, al fine di aiutarli a essere consapevoli e capaci di governare questo mercato” – dichiara lo stesso autore.

Come si trasformeranno i gestionali e i portali immobiliari? A quali risorse gli operatori professionali potranno attingere per migliorare la qualità del servizio? Come si comporteranno i clienti tra qualche anno, quando avranno a portata di mano tecnologie sempre più avanzate e possibilità di scelta quasi infinite? Cosa fare per calamitarli? Come cambierà il mestiere di agente immobiliare? Sono queste le domande a cui Diego Caponigro risponde all’interno del libro.

Ogni capitolo inizia con una vicenda ispirata a fatti realmente accaduti e con una domanda, che troverà risposta alla conclusione dello stesso. Nell’ultimo capitolo l’autore racconta il suo viaggio negli USA alla scoperta di Apple, Google e Facebook e delle ultime frontiere tecnologiche che stanno rivoluzionando il settore.





Dopo anni di successi conseguiti sul campo dell’immobiliare, Diego Caponigro ha fiutato le potenzialità della rete e della tecnologia, fino a fondare ReGold.it, il primo e-commerce di servizi avanzati per il Reale Estate che ha avuto un riscontro altissimo: negli ultimi 3 anni il portale ha conquistato oltre 5.000 clienti, 12 collaboratori e una crescita costante dei ricavi del 40%. Oltre a ReGold, Caponigro ha dato vita anche a ReTv, la web television di settore, un portale ricco di contenuti video riguardanti i temi fondamentali del mondo immobiliare. È anche promotore dei Real Estate Awards, il premio annuale delle eccellenze di settore. Ha infine fondato il centro studi per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’uso di tecnologie digitali nel Real Estate che prende il nome di OID (Osservatorio Immobiliare Digitale).

“Perché il digitale diventi la grande occasione del settore serve volontà e per coglierla occorre passare a una mentalità diversa, superiore: quella del visionario” – conclude Caponigro.