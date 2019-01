Immobiliare.it lancia l'Academy per il recruiting di talenti

Il 5 febbraio partirà ufficialmente la prima classe di stage della Immobiliare Academy, un’accademia professionale interna che Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it) ha deciso di istituire per la formazione e l’assunzione di nuovi talenti della tecnologia. L’iniziativa si inserisce all’interno di una forte campagna di recruiting che ha come obiettivo l’assunzione entro il 2019 di 40 tecnici e programmatori per il team di Immobiliare Labs, il dipartimento IT dell’azienda che sviluppa al suo interno le tecnologie e le app del gruppo.

I percorsi di stage dell’Academy avranno per protagonisti non solo giovani appassionati di programmazione, ma anche disoccupati o lavoratori di altri settori che, pur non avendo la possibilità di seguire un corso universitario, hanno frequentato scuole di formazione professionale per reinventarsi nel mondo dell’IT.

In questa prima classe di stage, dedicata alla formazione e all’assunzione di sviluppatori front-end - vale a dire tecnici dedicati alla realizzazione dei siti del gruppo - sono state reclutate sei persone tramite una selezione volta a sondare le potenzialità e le motivazioni individuali.

Le risorse saranno inserite in azienda con uno stage retribuito di sei mesi che si strutturerà con un 70% delle ore dedicate ai corsi di formazione in aula, tenuti da docenti interni a Immobiliare.it che si avvarranno delle più avanzate tecnologie di insegnamento per ottimizzare il processo di apprendimento, e un 30% di attività lavorativa insieme ai team tecnologici. L’eventuale assunzione sarà definita al termine del percorso, in base ai risultati ottenuti da ciascuno.

Dopo il primo corso di formazione dedicato allo sviluppo di applicazioni front-end, l’Academy si rivolgerà anche ad altri settori, da quello dell’amministrazione di sistemi Linux allo sviluppo di software e servizi di back-end.