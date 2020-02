Imperial Brands, cambio al vertice: Stefan Bomhard nuovo Ad

Imperial Brands PLC annuncia oggi che Stefan Bomhard entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione con il ruolo di CEO, con effetto a partire da annuncio ufficiale. Bomhard arriva da Inchcape plc, dove è stato Chief Executive Officer per circa cinque anni. Thérèse Esperdy, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: "Dopo un accurato processo di ricerca, che ha generato forte interesse, il Consiglio di Amministrazione è lieto di nominare Stefan Bomhard nuovo Amministratore Delegato di Imperial Brands. Stefan ha una significativa esperienza in diversi settori di beni di consumo e all'interno di grandi multinazionali, in particolare nel brand building e nel consumer-led sales e marketing. Ha dimostrato una forte leadership strategica e operativa sviluppando una comprovata esperienza nel guidare con successo processi di trasformazione durante il suo mandato presso Inchcape. Stefan assume il ruolo di Amministratore Delegato in un momento significativo dello sviluppo di Imperial e il Consiglio è fiducioso che la sua esperienza e competenza guideranno il business verso nuovi traguardi. Le iniziali priorità di Stefan saranno quelle di rafforzare le performance e aumentare il valore per gli azionisti”.

Stefan Bomhard ha dichiarato: "Sono lieto di unirmi a Imperial Brands in qualità di nuovo Amministratore Delegato. Credo che il Gruppo abbia delle grosse potenzialità e non vedo l'ora di lavorare con tutti i dipendenti per massimizzare le opportunità che ci attendono e costruire un business più forte e più sostenibile". Prima di unirsi a Imperial Brands, nel 2015, Stefan Bomhard è stato Amministratore Delegato di Inchcape plc, leader mondiale nella distribuzione e nella vendita al dettaglio nel settore automobilistico premium e luxury. Prima ancora è stato Europe Regional President di Bacardi Limited dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile dell'organizzazione commerciale e del Global Travel Retail.

Bomhard ha un dottorato di ricerca in marketing e durante la sua carriera ha maturato una significativa esperienza nei settori dei beni di consumo e della vendita al dettaglio. Ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer di Cadbury plc dopo essere stato Chief Operating Officer di Unilever Food Solutions Europe. In precedenza ha ricoperto, in qualità di senior manager, posizioni Sales & Marketing in Diageo (Burger King) e in Procter & Gamble. Stefan Bomhard è anche Direttore non Esecutivo nel Board di Compass Group PLC.