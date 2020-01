Imperial Tobacco Italia è Top Employer per il 2020

Imperial Tobacco Italia, filiale del gruppo Imperial Brands, azienda globale di prodotti del tabacco, accessori per fumatori e prodotti di nuova generazione alternativi come l’innovativa sigaretta elettronica myblu®, riceve la prestigiosa certificazione come azienda Top Employer Italia per il 2020.

“La nostra missione è far sentire i nostri dipendenti parte di un ambiente unico e dinamico, dove ciò che conta è avere uno spirito imprenditoriale e pensare fuori dagli schemi”, dichiara Margherita Ciaschini, HR Manager di Imperial Tobacco. “Questa certificazione è una grande soddisfazione per tutte le Persone che si sono impegnate affinché Imperial Tobacco sia oggi un punto di riferimento per chi cerca una compagnia innovativa e internazionale, ma contemporaneamente responsabile in termini di sostenibilità e responsabilità d’impresa”. L’Italia è stata scelta sin dal primo momento come mercato strategico del Gruppo Imperial Brands per il lancio dei prodotti di nuova generazione, per cui sono stati investiti a livello globale oltre 800 milioni di Euro, con l’ambizione di diventare leader nel settore del vaping con la sigaretta elettronica a sistema chiuso myblu®, oggi brand numero 1 nel mercato delle rivendite italiane. L’ambizione di offrire ai fumatori adulti italiani “qualcosa di migliore”, ha portato alla creazione nella sola sede italiana di posizioni professionali con focus esclusivo sui prodotti di nuova generazione, incrementando così la forza lavoro di quasi il 10% e portando l’età media degli oltre 200 dipendenti al di sotto dei quarant’anni. Il riconoscimento ricevuto attesta il grande e costante impegno dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro focalizzato sulle persone, sulla loro formazione e sviluppo personale e sulla tutela di un equilibrio tra la loro vita privata e professionale. Tra le iniziative più recenti di Imperial Tobacco Italia, l’adozione dello Smart Working ormai entrata a pieno regime per tutti i dipendenti della sede di Roma, nonché l’impegno portato avanti a a partire dal 2019 nella sensibilizzazione dei propri dipendenti e collaboratori sul tema della salvaguardia dell’ambiente: Imperial Tobacco Italia, mettendo al bando tutti gli oggetti in plastica monouso nei suoi uffici, è stata la prima azienda del settore ad essere riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come Ufficio Plastic Free e continuerà a ribadire i principi delle "4R" promossi dal Ministero (Riduci, Riutilizza, Ricicla e Recupera) sia nelle comunicazioni periodiche per i dipendenti, sia nel dialogo con i fornitori per identificare le soluzioni maggiormente eco-compatibili.

Top Employers Institute ha certificato oltre 1600 aziende in 119 Paesi nei 5 continenti. L’HR Best Practices Survey prevede oltre 100 domande relative a 600 pratiche e si basa su 10 topic HR: Strategia dei talenti, Pianificazione della Forza Lavoro, Talent Acquisition, On-boarding, Formazione e Sviluppo, Performance Management, Sviluppo della Leadership, Gestione delle carriere e Successioni, Compensation & Benefit e Cultura.