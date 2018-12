Impianto industriale: costa meno costruirlo o ristrutturarlo?

Costruire una fabbrica industriale chiavi in mano, greenfield project, è un processo abbastanza complesso che richiede molta esperienza sul campo e conoscenza tecnica.

Fare una ristrutturazione industriale e/o efficientare totalmente una vecchia proprietà industriale, in ambito internazionale denominata brownfield project, è completamente un altro lavoro!

Con questo articolo valuteremo, in sintesi, i parametri che una realtà internazionale come Gruppo Inveco tiene in considerazione nel valutare la convenienza concreta dello sviluppo di un progetto di ristrutturazione in contrapposizione alla realizzazione di un progetto ex novo.

Per questo tipo di progetti, oltre a possedere una competenza capillare del settore edile ed impiantistico, è necessario saper fare una precisa valutazione preventiva dei processi industriali. Il livello di difficoltà quindi aumenta, la competenza deve essere consolidata e la conoscenza tecnica dovrà essere integrata in tutti i processi.

Impianti industriali, valutazione parametrica di convenienza: bronwfield vs greenfield

Stabilimento Cooper Standard D.o.o. zona ind. Sremska Mitrovica Serbia

I parametri di valutazione sono molti. Anche in questo caso è necessaria un’adeguata conoscenza tecnica e manageriale, soprattutto per poter prendere delle decisioni con fermezza.

Cerchiamo di sintetizzare in quattro punti, i principali parametri di confronto:

1- Cost

Il primo parametro è quello economico. Si prende il totale del budget redatto post-progetto e si rapporta con la superficie totale (mq) dell’area da ristrutturare e/o efficientare. Il valore unitario lo si confronta con il costo unitario rapportato al mq della nuova costruzione di un nuovo progetto simile per caratteristiche tecniche e dimensioni. Se il valore unitario del “brownfield” è superiore al costo unitario di costruzione del “greenfield”; allora non conviene intraprendere la ristrutturazione industriale e/o non conviene sostenere nuovi investimenti in quel sito produttivo, contrariamente sì.

2- Timing

Il secondo indicatore è quello tempistico. A parità di costo e di investimento, “bronwfield vs greenfield”, un’azienda manifatturiera tenderà sempre ad ottimizzare nel tempo i propri investimenti, quindi prediligerà sempre la strada più veloce;

3- Cost/Benefit

Il terzo parametro è dato dal confronto costo/beneficio. In quest’ottica entrano in gioco diversi fattori chiave, come ad esempio la logistica, il reclutamento del personale, il regime dei costi generali di un sito rispetto ad un altro, etc. Ambito tipico della valutazione costo/beneficio è la programmazione di un qualsiasi investimento orientato all’efficientamento energetico. Se i benefici dovuti al risparmio energetico, consentono il recupero dell’investimento da attuare, con un pay-back-time inferiore a 4/5 anni, allora conviene efficientare a tutti gli stadi il sito industriale.

Gruppo Inveco, negli anni, si è specializzato in progetti di efficientamento energetico. Fiore all’occhiello in questo tipo di attività sono:

Installazioni impianti fotovoltaici con qualifica Seu . (da sottolineare che i costi di installazione e posa in opera dell’impianto fotovoltaico sulla copertura industriale del cliente sono completamente gratuite)

. (da sottolineare che i costi di installazione e posa in opera dell’impianto fotovoltaico sulla copertura industriale del cliente sono completamente gratuite) revamping illuminotecnico con nuovi sistemi a LED

4- Context

L’ultimo parametro che riteniamo giusto considerare è dato dal posizionamento geografico e logistico del sito da ristrutturare, rispetto al potenziale sito dove realizzare il nuovo stabilimento.

Molte aree industriali, pur vecchie che siano, sono sempre servite da tutte le infrastrutture impiantistiche principali e da diverse utilities. Queste aree, inoltre, sono quasi sempre in prossimità delle primarie vie di comunicazione, strade statali, tangenziali, autostrade. Fattori questi molto strategici dal punto di vista logistico.

Al contrario, le nuove aree a vocazione industriale non hanno sempre tutti i benefici sopracitati.

In conclusione, il parametro del contesto, più che un vero e proprio indicatore è un fattore cruciale nel determinare la fattibilità o meno dei progetti che siano di ristrutturazione o di costruzione ex novo di un impianto.