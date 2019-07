In Francia scoppia la guerra della cioccolata

I francesi apprezzano la Nutella, ma da qualche tempo a questa parte alle loro papille gustative piace anche la Nocciolata, crema da spalmare bio prodotta dalla Rigoni di Asiago che vuole farsi spazio accanto al prodotto star della Ferrero di Alba. I tre quarti delle vendite realizzate da Rigoni in Francia (22 milioni di euro su 131 milioni del gruppo) derivano da questa pasta di cacao e nocciole, biologica, e senza olio di palma. Un argomento choc per l'italiana Ferrero che è criticata per questo ingrediente della Nutella, secondo quanto ha riportato Le Figaro.

Dunque è guerra in Francia, scrive Italia Oggi, fra le creme di cioccolata da spalmare. Rigoni di Asiago, fondata nel 1923, è arrivata in Francia una decina di anni fa. Da allora si è fatta conoscere per il miele e le marmellate bio. E adesso in Francia con la sua Nocciolata, realizzata con un procedimento particolare che alterna tempi di lavorazione e riposo per riuscire a conferire alla pasta morbidezza e cremosità, cui si aggiunge uno choc termico per dare consistenza alla crema di cacao e nocciole. In Francia viene venduta ad un prezzo doppio rispetto alla Nutella.