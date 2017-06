IN ITALIA I FONDI ILS LEGATI AI CAT-BOND

Tenax Capital lancia un nuovo fondo (Tenax Ils Fund) legato al rischio assicurativo che investe in tutta una serie di cat-bond, ovvero obbligazioni emesse dalle compagnie per esternalizzare parte delle coperture richieste in caso di calamità naturali. Lo strumento non è nuovo sul mercato italiano, ma la modalità d’offerta presentata da Tenax, con un’ampia diversificazione tra oltre 100 strumenti nel settore, e l’apertura alla clientela qualificata anche nel mondo del retail, ne fanno un prodotto innovativo che rappresenta un’alternativa a quei risparmiatori in cerca di investimenti diversi dai fondi obbligazionari, le gestioni separate, col grande vantaggio di essere totalmente decorrelato dai mercati e di proteggere dal rischio tassi e volatilità. “Il fondo Ils è un prodotto molto interessante, in grado di garantire ritorni molto interessanti in un clima di bassissima volatilità e propensione al rischio ”spiega il Ceo e fondatore di Tenax Capital Massimo Figna che aggiunge –“la cedola variabile dei cat-bond li mette al riparo dalla prospettiva di rialzo dei tassi che sta penalizzando il reddito fisso, sono quindi un ottimo strumento per proteggere anche dall’inflazione e i risultati mostrano un eccelente profilo di rendimento in un bassissimo clima di rischio”. L’area di riferimento della gestione è quella americana (60%), mercato più maturo in questa asset-class con la maggioranza di emissioni al suo attivo, seguito dal Giappone (15-20%), Europa (10%), e poi Canada, Australia ed altri. I cat-bond sono una delle poche asset-class che dalla crisi del 2008 ha sempre registrato guadagni con una media del 6–8% all’anno. I CAT bond sono di fatto una forma alternativa di riassicurazione in cui l'investitore si assume i rischi dall'assicuratore in cambio di un rendimento iniziale più alto e una cedola a tasso variabile. Questi infatti, trasferiscono alcuni rischi di calamità naturali legati a fattori come gli eventi meteorologici e geologici dal mercato delle assicurazioni ai mercati dei capitali, con bond appunto a 3-5 anni scambiati sul secondario attivo con liquidità settimanale o quindicinale.



Tenax Capital Limited nomina Marco Moreschi membro del comitato d'investimento e senior advisor dei fondi TICF e ICF1 Tenax Italian Credit Fund e Italian Credit Fund 1, l fondi specializzati in investimenti in strumenti di debito emessi da piccole e medie imprese e gestiti da Tenax Capital Limited (U.K.) sono lieti di annunciare la nomina di Marco Moreschi quale membro del comitato d'investimento e senior advisor. Il dott. Moreschi supporterà Vito Ronchi, Senior Portfolio Manager di Tenax Capital, nel coordinamento delle attività dei due fondi e sarà direttamente coinvolto nel sourcing e nella selezione degli investimenti che verranno effettuati in Italia.

Il dott. Moreschi, una laurea in economia e un master in finanza internazionale, vanta una ventennale esperienza nel settore bancario: un lungo trascorso in Banca Lombarda/Ubi Banca dove nell'ultimo periodo è stato responsabile del segmento small business fino alla direzione generale di Banca Centropadana per sei anni, banca territoriale con focus orientato proprio alle piccole e medie imprese.

Tenax Capital è una società di gestione fondata nel 2004 da Massimo Figna, basata a Londra e regolamentata dal Financial Conduct Authority (FCA) inglese. I fondi TICF e ICF1 operano da agosto 2015 ed hanno completato un totale di 13 investimenti, tutti in aziende italiane