Lavoro, tutti gli incentivi per assumere i giovani.Il vademecum dei Consulenti

Nella legge di Bilancio 2018 il Governo ha previsto uno sgravio contributivo del 50% (tetto massimo 3.000 euro) per tre anni su tutte le assunzioni di giovani under 35 nel 2018 ed ha confermato l’esonero contributivo al 100% previsto dall’esonero contributivo alternanza scuola lavoro, dall’incentivo occupazione giovani (assunzioni di giovani non studenti Neet under 30 iscritti a Garanzia giovani) e dall’incentivo occupazione SUD. E le misure sono cumulabili, pertanto in molti casi le aziende possono beneficiare di tre anni di agevolazioni sui contributi previdenziali.

Ecco l'analisi della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro per capire come utilizzare le nuove agevolazioni. Clicca qui per leggerla.