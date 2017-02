Inchiesta Carige, l'ex presidente Berneschi condannato a 8 anni e 2 mesi

Otto anni, 2 mesi e interdizione perpetua dai pubblici uffici. E' la condanna decisa dal Tribunale di Genova dopo meno di 'un'ora di camera di Consiglio per l'ex presidente di banca Carige, Giovanni Berneschi. Il pm aveva chiesto sei anni.

La truffa, per l'accusa, consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati, per reinvestire poi le plusvalenze all'estero. La presunta truffa avrebbe fruttato a Berneschi e agli altri indagati circa 22 milioni.

Per l'ex presidente di Carige, disposta anche l'applicazione della liberta' vigilata nel processo sulla presunta maxi-truffa immobiliare all'istituto di credito. "Mancava mi sparassero", le prime parole di Berneschi uscendo dall'aula dove, pochi minuti prima, il presidente Merlo ha letto la sentenza che lo ha condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione, "mi aspettavo l'ergastolo" ha aggiunto con sarcasmo l'ex numero uno della banca.

Pesanti le condanne anche per gli altri imputati. Per l'ex capo delle assicurazioni Ferdinando Menconi, Carige confermati i 7 anni chiesti dal pm Silvio Franz. Per il commercialista Afredo Averna, condanna a 1 anno e 2 mesi; per il faccendiere Sandro Maria Calloni condanna a 9 anni e 2 mesi; per l'immobiliarista Ernesto Cavallini, 8 anni e 6 mesi. Per Andrea Vallebuon, commercialista, 5 anni e 8 mesi. Per il commercialista Piermaurizio Priori, 1 anno e 1 mese. Per l'avvocato Ippolito Giorgi di Vastarino, un anno e 2 mesi.