Incidenti stradali gravi, Generali Italia è FiancoAFianco delle vittime

Incidenti stradali gravi, Generali Italia la ncia il protocollo FiancoAFianco a sostegno delle vittime

Supporto psicologico, percorso di cura e riabilitazione, assistenza e un network di partner d’eccellenza. Generali Italia attiva FiancoAFianco, il nuovo protocollo per le vittime di gravi incidenti stradali che, oltre al risarcimento al danno, offre sostegno personalizzato di un consulente dedicato e prevede l’attivazione di un network per supportare i danneggiati e le loro famiglie agendo su tre ambiti: supporto psicologico,percorso di cura e riabilitazione, assistenza e abbattimento barriere architettoniche. A presentare il protocollo presso la sede di Generali Italia in via Bissolati a Roma Massimo Monacelli, responsabile danni e sinistri di Generali Italia, la prof.ssa Anna Maria Giannini, ordinario di Psicologia Sapienza Università di Roma, Pierluigi Pellino, responsabile politiche liquidati e sinistri complessi Generali Italia e il Dr. Francesco Della Croce, Direttore Sanitario Fondazione Don Gnocchi.

Incidenti stradali gravi, Generali Italia la ncia il protocollo FiancoAFianco a sostegno delle vittime. Le parole di Massimo Monacelli, responsabile danni e sinistri di Generali Italia

“Con FiancoAFianco mettiamo al servizio di tutti, clienti e non, la nostra competenza e la nostra rete di partner, andando oltre la logica del solo risarcimento - ha spiegato Monacelli - i nostri consulenti sono persone preparate e motivate che accompagnano le vittime di gravi incidenti stradali lungo un percorso fato di rapidità d’intervento, condivisione delle necessità e delle azioni. Tutto questo è possibile grazie alla solida rete di FiancoAFianco fatta di professionisti e aziende con cui lavoriamo a stretto contatto.”

Incidenti stradali gravi, Generali Italia la ncia il protocollo FiancoAFianco a sostegno delle vittime. Il piano riabilitativo personalizzato

In Italia si verificano oltre 175 mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone. Per attivare il protocollo, il consulente FiancoAFianco contatta la vittima del grave incidente stradale o la sua famiglia per individuare insieme le principali necessità. Viene proposto un piano riabilitativo personalizzato di soluzioni concrete per far fronte alle esigenze riscontrate e attivato il network. Viene monitorato l’andamento del processo in ogni fase e la Compagnia si fa carico direttamente di tutti i costi. Al termine del percorso, si procede con la perizia medico levale e il risarcimento del danno. Per offrire alle vittime i migliori percorsi di cura e riabilitazione Generali Italia ha siglato un accordo con la Fondazione Don Carlo Gnocchi. La partnership prevede che la Fondazione proceda con una valutazione clinica multidimensionale specialistica, ambulatoriale e/o domiciliare. In seguito a questa valutazione viene definito il Progetto Riabilitativo Individuale personalizzato.