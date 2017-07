Industrial Stars of Italy 2, fusione con SIT s.p.a.

È stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 2, la seconda SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, in SIT S.p.A., azienda leader nei settori del riscaldamento domestico e dello smart gas metering.

A seguito dell’efficacia della fusione, le azioni di SIT S.p.A. saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato Aim Italia gestito da Borsa Italiana.

Sit group è stato assistito dallo studio legale Chiomenti, con un core-team composto dal socio Massimiliano Nitti e dalla senior associate Roshanak Bassiri Gharb per gli aspetti di diritto societario e dal senior associate Giovanni Filippo Pezzulo per gli aspetti di capital markets.

Indstars 2 è stata assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi con un team composto dall'equity partner Gianni Martoglia, la counsel Silvia Palazzetti, per gli aspetti di diritto societario, e l'equity partner Anton Carlo Frau e il trainee Edoardo Cossu per gli aspetti di capital market.