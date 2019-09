Industria,il 3° trimestre inizia con il meno. Caporetto dal 2007: perso il 19%

L’Italia comincia il terzo trimestre nel peggiore dei modi: brusca frenata della produzione industriale a luglio. L'Istat stima infatti che a luglio che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dello 0,7% rispetto a giugno. "Nella media del trimestre maggio-luglio il livello destagionalizzato della produzione registra una flessione dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti", afferma l'Istat.



"A luglio - si legge nella nota - si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale. Ad eccezione dell'energia, tutti i principali settori di attività mostrano riduzioni, con un calo particolarmente marcato per i beni strumentali". Trend che fiacca le speranze di un segno più per il terzo trimestre dell’anno dopo la crescita zero del periodo da aprile a giugno.



Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha commentato i dati Istat, si tratta di ”una Caporetto per l'industria italiana. Non ci sono più dubbi. L'Italia è attualmente in recessione. Iniziamo il terzo trimestre nel peggiore dei modi e per il quinto mese consecutivo si registra un andamento tendenziale negativo. Peggio di così non si puo’!".



"Se a questo aggiungiamo - aggiunge Dona - che se si confrontano i dati di oggi con quelli precrisi del luglio 2007, la produzione è ancora inferiore del 19%, ossia quasi un quinto, il quadro è ancor piu' desolante. I beni di consumo durevoli, nonostante oggi, su base annua, abbiano registrato un ottimo +6%, hanno ancora un gap rispetto a 12 anni fa del 30,9%, quasi un terzo. Va molto meglio per i beni di consumo non durevoli, dove la distanza è di appena l’1,4% conclude Dona.