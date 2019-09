Industria, il 6% del Pil e 250 mila tute blu: bomba auto sul tavolo di Conte

Cercare di evitare l’incremento dell’Iva dal primo gennaio del prossimo anno, recuperando 23 miliardi di euro di coperture, certo. Ma l’emergenza a cui dovrà dedicarsi subito dopo, o verosimilmente in parallelo, il governo Conte-bis riguarda l’occupazione, in particolare quella del settore industriale e dell’auto in particolare, alle prese col rallentamento della domanda interna e dei principali mercati di sbocco, a partire dalla Germania.





In questo ambito la conferma dello scorporo, da completare entro il 2021, di Cnh Industrial in due distinte entità, entrambe quotate, focalizzate l’una sulle macchine agricole con le due controllate Case e New Holland, l’altra sui camion e autobus di Iveco e ui motori di Powertrain, non fa che aumentare l’incertezza e i timori, specie da parte dei sindacati ma evidentemente anche della politica, che alla fine siano a rischio ulteriori punti di Pil e posti di lavoro.

Anche perché nel frattempo sono pure riprese a circolare indiscrezioni che vogliono ripartite le trattative tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault per superare i punti di disaccordo che finora hanno impedito di dar vita a un matrimonio a due, destinato in un futuro ad allargarsi anche a Nissan, già partner strategico del gruppo francese.

Che il tema sia strategico per il Paese lo dimostrano i numeri: in Italia il settore automotive, forte di 5 mila aziende, fatturava nel 2015 (ultimo dato disponibile) 93 miliardi di euro l’anno, pari al 5,6% del Pil, e dà lavoro a 250 mila persone (il 7% degli addetti del settore manifatturiero), 188mila dei quali dipendenti di aziende a controllo nazionale, mentre la componentistica vale altri 46,5 miliardi (un ulteriore 3% del Pil), di cui 21,2 miliardi legati all’export.





Di questi 4 miliardi arrivano solo dalla Germania, mercato che pesa quasi un quinto dell’export totale, vale a dire poco meno del doppio della Francia, 2,4 volte la Spagna, 2,7 volte la Gran Bretagna e oltre 3 volte Polonia, Turchia e Stati Uniti. Fino ad ora l'indotto automotive tricolore ha retto il calo produttivo di Fca grazie alla domanda estera proveniente dai colossi delle quattroruote tedeschi.

Ora, i vistosi segnali di rallentamento economico che arrivano dalla Germania, in cui l'industria delle quattroruote costituisce il motore della locomotiva d'Europa e le tensioni commerciali rischiano dunque far saltare alcune aziende della componentistica e di portare a dolorose scelte di razionalizzazione nel caso di future integrazioni vuoi delle due nuove entità in cui si scinderà Cnh Industrial, vuoi della stessa Fca.





A rischio potrebbero essere gli stabilimenti maggiormente presenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna per quanto riguarda la produzione automobilistica, mentre al Sud, salvo poche eccezioni come in Campania, è maggiore la presenza di aziende di componentistica “a bordo stabilimento” o in aree vicine agli impianti di assemblaggio. Scenario che ha spinto la Fiom, il principale sindacato delle tute blu italiane, a chiedere al nascituro governo Conte l'apertura immediata di un tavolo sulle prospettive del setttore automotive.

Chi si mostra fiduciosa della scelta intrapresa, ma non potrebbe essere diversamente, è Suzanne Heywood, presidente di Cnh Industrial, che in una nota sottolinea la “ambiziosa strategia” delineata dal piano industriale 2020-2024 e tesa a “creare due leader globali” che “sulla base di un accresciuto focus manageriale” accelereranno i rispettivi processi di innovazione, saranno “più agili in termini di pensiero strategico e parteciperanno attivamente al processo di consolidamento di settore”.

(Segue...)