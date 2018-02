Inflazione: Istat, nel paniere entra avocado e esce canone Rai

L'avocado, il mango, i vini liquorosi, la lavasciuga e il robot aspirapolvere: sono queste le novita' contenute nel nuovo paniere per il calcolo dell'inflazione nel 2018 comunicate dall'Istat. Escono invece la telefonia pubblica, il canone Rai e il lettore Mp4. La principale novita' del 2018 e' l'utilizzo dei prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data) dei beni per la cura della casa e della persona, provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) del commercio al dettaglio (ipermercati e supermercati).

Nel complesso, comunica l'istituto di statistica, le quotazioni di prezzo utilizzate ogni mese per stimare l'inflazione passano da 706.500 a oltre 4.500.000 e provengono da una pluralita' di fonti: 461.000 raccolte sul territorio dagli uffici comunali di statistica e 153.000 direttamente dall'Istat; 3.840.000 tramite scanner data; 63.700 provengono dalla base dati dei prezzi dei carburanti del ministero dello Sviluppo economico. Nel 2018 sono 79 i Comuni che contribuiscono alla stima dell'inflazione per il paniere completo (80 nel 2017); la copertura territoriale dell'indagine e' pari all'83,2% in termini di popolazione provinciale.

La copertura territoriale sale al 92,5% se si considera un sottoinsieme di prodotti (tariffe locali e alcuni servizi), il cui peso sul paniere Nic e' del 6,1%, e per i quali altri 17 Comuni effettuano la rilevazione dei prezzi. Tra punti vendita, imprese e istituzioni sono circa 42.400 le unita' di rilevazione presenti nei comuni, mentre ammontano a quasi 8.000 le abitazioni presso le quali sono rilevati i canoni d'affitto. L'aggiornamento del paniere tiene conto delle novita' emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie, dell'evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.