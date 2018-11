ING Challenge: il 21 novembre a Roma la sfida tra le startup più promettenti

Mobilità sostenibile, economia circolare, energia "green", cambiamento climatico, educazione green: sono questi i temi della challenge lanciata da ING che il prossimo 21 novembre alle ore 17.30 vedrà sfidarsi nell'Ara Pacis di Roma le start - up più promettenti nel campo dell'innovazione.

Il pomeriggio prevederà anche talk show con esperti e aziende: interverranno Roberto Cavallo, noto saggista ed eco-runner; Marco Bragadin, CEO ING in Italia; Raimondo Orsini, Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile; Adriana Santanocito, CEO & Socio Fondatore di Orange Fiber. Modera Maria Cristina Origlia, Giornalista de Il Sole 24 ORE

Ma come rendere la sostenibilità ambientale “alla portata di tutti” e tradurla in azioni e iniziative concrete, sia che si tratti di grandi aziende sia di giovani imprese o di individui singoli? ING, che a livello di gruppo ha preso molto sul serio il tema della sostenibilità, ne parlerà dando voce ad esperti del settore e ai protagonisti dell'innovazione, dedicando il terzo appuntamento della ING Challenge 2018, l’ormai storica sfida lanciata dalla banca alle start-up più promettenti, al tema della sostenibilità. Di seguito il link per iscriversi all'evento: https://www.eventiingitalia.com/?e=0c83f57c786a0b4a39efab23731c7ebc

ING Challenge è un momento di confronto e approfondimento per raccontare le opportunità di innovazione nel mondo bancario e non solo, oltre che un’eccezionale vetrina e opportunità di incontro con Startup innovative. Nel 2012 la banca ha avviato i primi progetti dedicati alle startup (Bit Bum Bam e Prendi parte al cambiamento), e dal 2015 ING Challenge con l’obiettivo di formare i giovani universitari sui temi dell’imprenditorialità e del digitale. Nel 2017 il format dell’iniziativa è stato rinnovato focalizzandosi sulle fintech, mantenendo lo scopo di voler dare un contributo concreto e continuativo a sostegno dei talenti italiani. Quest'anno, per la prima volta, ING Challenge si è "tinta di green" aggiungendo una tappa dedicata alla Green & circular economy.

ING Challenge si articola in una serie di eventi dedicati a temi di innovazione da approfondire con esperti italiani e internazionali, startup e rappresentanti ING. Tre gli obiettivi: raccontare come cambiano i bisogni delle persone e come poterli soddisfare tramite l’innovazione digitale; condividere nuovi casi di successo; fornire opportunità di collaborazione con Fintech e Startup. Le tre startup selezionate (una per ogni ambito) avranno la possibilità di partecipare al Bootcamp di H-Farm. La startup vincitrice riceverà un premio del valore di €10.000.