Ing, la Procura indaga per riciclaggio. Falle nei sistemi di protezione

Dopo lo stop della Banca d'Italia alle operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank, la Procura di Milano ha aperto un'indagine per riciclaggio sulla banca online del Conto Arancio. E' quanto riporta ilsole24ore.com. L'inchiesta è per il momento a carico di ignoti, ma fonti vicine alle indagini ritengono che l'iscrizione della banca nel registro degli indagati potrebbe avvenire nelle prossime ore. Venerdì scorso la Banca d'Italia aveva reso noti gli esiti di un'ispezione compiuta nella branch italiana dell'istituto olandese tra ottobre 2018 e lo scorso 18 gennaio. Al termine dei controlli, Bankitalia ha deciso di vietare a Ing Italia di aprire nuovi conti online.

Gli ispettori avrebbero infatti identificato delle falle nei sistemi antiriciclaggio della banca. La clientela in essere, aveva precisato Bankitalia, non è toccata dal provvedimento. Ing Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L'impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d'Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento.

Ing, aveva spiegato l'istituto in una nota, è stata informata da Banca d'Italia in merito ai risultati del report e "analizzerà i risultati dell'ispezione condotta da ottobre 2018 a gennaio 2019 e li approfondira' ulteriormente con Banca d'Italia. In linea con il programma di miglioramento annunciato lo scorso anno, Ing ha intrapreso il percorso necessario per potenziare i processi e la gestione dei rischi di compliance come richiesto dalla vigilanza".

"In stretta collaborazione e accordo con l'authority, Ing Italia sospenderà le attività di acquisizione di nuovi clienti durante il periodo necessario per approfondire i piani di miglioramento con Banca d'Italia". Ing assicura inoltre" che continuerà a offrire pieno servizio ai clienti esistenti in Italia. Nei prossimi giorni Ing lavorera' con impegno per indirizzare le mancanze e risolvere le criticita' identificate".