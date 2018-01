ING, nel 2017 utile netto a 4,9 miliardi di euro, +5,5% rispetto al 2016

ING, utile netto in crescita nel 2017: ecco i dettagli e il commento del CEO di ING Ralph Hamers

ING pubblica i dati relativi alle performance 2017. Il Gruppo, con un utile netto di 4,9 miliardi di euro e una crescita del 5,5% rispetto al 2016, procede ulteriormente verso il raggiungimento degli obiettivi della Think Forward Strategy. La base clienti retail è infatti cresciuta di oltre 500.000 unità nel quarto trimestre 2017, raggiungendo 37,4 milioni mentre i clienti primari sono invece cresciuti di oltre 300.000 unità, arrivando a toccare 10,8 milioni. Inoltre, la crescita netta dei prestiti nel quarto trimestre 2017 è stata di 6,8 € miliardi, mentre i depositi sono aumentati di 2,7 € miliardi. "Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e i progressi nell'accelerazione della nostra strategia Think Forward sono evidenti nei buoni risultati e la continua crescita dei clienti che abbiamo registrato sia per il quarto trimestre sia per l'intero anno 2017 ", ha dichiarato Ralph Ham,ers, CEO di ING. L’utile netto ante imposte di ING al netto delle voci straordinarie e non ricorrenti nel quarto trimestre è pari a 1,5 € miliardi. I solidi risultati derivano in particolare dalla crescita del business con margini resilienti e da un basso costo del rischio: Il ROE di ING del quarto trimestre 2017 si è attestato al 10,2% mentre Il CET1 di Gruppo è aumentato di 20 punti base al 14,7%. Il dividendo previsto per il 2017 è pari a € 0,67 per azione.

"L'innovazione sta cambiando l'attività bancaria alla velocità della luce. Uno di questi cambiamenti è la blockchain, che ha il potenziale di alterare profondamente servizi finanziari rendendo le banche migliori, più sicure, più semplici, più veloci e più economiche per i clienti. Blockchain è una priorità per noi come noi costruire la banca del futuro e recentemente il nostro team ha ottenuto un paio di importanti risultati. Questi includono la creazione di blockchain codice che è quasi 10 volte più efficiente nell'assicurare la privacy e utilizza la blockchain per creare piattaforme digitali per l'agricoltura e le materie prime energetiche, quest'ultima attraverso un'impresa con altri partner. Queste sono pietre miliari e la collaborazione il necessario per raggiungerli simboleggia lo stesso spirito di cooperazione inerente al successo della blockchain ".