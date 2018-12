ING e UniCredit investono in Axyon AI per la crescita della start-up

Axyon: investimento di ING e Unicredit su start-up italiana AI per CIB e asset management in crescita

Axyon AI, start-up italiana nata a Modena, ha annunciato oggi di aver completato un round di investimento con UniCredit e ING Ventures, il braccio di venture capital di ING Bank. Hanno partecipato anche investitori singoli. L'investimento sarà utilizzato per accelerare la crescita, sviluppare ulteriormente i prodotti dell'azienda e per sostenere ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo.

"Siamo estremamente lieti di avere il sostegno di queste due grandi istituzioni finanziarie, ognuna delle quali apporterà un valore immenso alla nostra crescita" afferma Daniele Grassi, CEO di Axyon AI. "Le banche per le imprese e di investimento devono analizzare grandi quantità di dati finanziari complessi per fornire ai propri clienti consulenze di alto livello. I dati sono spesso frammentati e l'estrazione di valore rimane un processo manuale molto complesso e poco efficente. Siamo entusiasti di risolvere questo problema portando nella finanza la nostra esperienza nel deep learning, un ramo incredibilmente potente dell’Intelligenza Artificiale (AI)”.

Uno dei prodotti principali di Axyon è SynFinance, una piattaforma basata su AI che identifica gli investitori che hanno maggiori probabilità di partecipare a un prestito sindacato. Queste predizioni aiutano le banche a offrire una migliore consulenza ai propri clienti mentre rendono il proprio processo ancora più efficente. SynFinance è offerto come un'applicazione web che fornisce analisi di liquidità ed elaborazioni di mercato direttamente ai professionisti finanziari.

Benoit Legrand, Chief Innovation Officer di ING e CEO di ING Ventures ha commentato: "ING Ventures è costantemente alla ricerca di fintech che ci aiutino a offrire un'esperienza distintiva per i nostri clienti. Investiamo in società strategiche per ING al fine di accelerare la nostra strategia. Axyon AI è particolarmente interessante per l'utilizzo dell'AI nel portare valore alle istituzioni finanziarie, grazie alle loro soluzioni predittive. Inoltre, Axyon AI ha una partnership in corso con il team di Wholesale Banking Advanced Analytics e il nostro team di prestiti sindacati utilizza SynFinance per migliorare le proprie attività”.

Ranieri De Marchis, co-Chief Operating Officer di UniCredit, ha affermato: “Nella nostra visione, le fintech possono efficacemente generare idee per le banche, contribuendo alla trasformazione digitale che è già in corso. Siamo fortemente impegnati a sviluppare servizi innovativi e siamo orgogliosi di avere stretto questa partnership ed investito in Axyon AI con l’obiettivo di accelerare la nostra trasformazione digitale e accrescere ulteriormente la qualità dei nostri servizi di advisory per la clientela corporate. Questo rientra perfettamente nella nostra strategia di collaborazione con i più promettenti operatori del settore fintech per esplorare, sostenere e sviluppare soluzioni innovative che possano migliorare l’esperienza dei nostri clienti e soddisfarne le esigenze in continua evoluzione”.

Axyon ha recentemente stretto una partnership con Refinitiv (settore finanziario e rischi di Thomson Reuters) per potenziare la piattaforma SynFinance. Ha anche collaborazioni con IBM e Nvidia.