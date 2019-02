Ing, utile netto nel 2018 di 4,7 miliardi

ING continua a registrare performance commerciali in crescita: La base clienti retail è cresciuta a 38,4 milioni nel quarto trimestre 2018 e i clienti primari sono aumentati di oltre 300.000 unità raggiungendo 12,5 milioni. La crescita netta dei prestiti nel quarto trimestre 2018 è stata di 3,2 miliardi, mentre i depositi sono aumentati di 7,7 miliardi.

L’utile ante imposte al netto di effetti straordinari del quarto trimestre 2018 è di 1,69 miliardi; l’utile ante imposte al netto di effetti straordinari nel 2018 è in aumento del 4,5% rispetto al 2017. I risultati derivano dalla continua crescita dei volumi del business con margini resilienti, da più alti ricavi da commissioni e da un basso costo del rischio. Il Full-year underlying ROE è cresciuto all’11,2% e il CET1 di Gruppo al 14,5%; ING pagherà un dividendo per il 2018 pari a pari a 0,68 centesimi per azione.