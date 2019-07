Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di Proxy

Innovery, azienda leader nell’ICT e specializzata nel comparto della cyber security, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Proxy, società italiana che svolge attività di System Integration da 25 anni in ambito network, con clienti nei settori di Telco, Pubblica Amministrazione ed Enterprise.

La direzione di Proxy continuerà ad essere in capo al management attuale, Rosario Libraro rimarrà il Direttore Operativo della società per continuare il piano di sviluppo dell’azienda.

Innovery va così a consolidare la sua presenza nel mercato ICT e anche in ambito network e rafforza la sua posizione di rilievo a livello internazionale come System Integrator. Proxy, da parte sua, integrerà la già fornita rete di contatti con quella di Innovery, aprendo le porte della Silicon Valley e permettendo al Gruppo di selezionare società americane caratterizzate da soluzioni e tecnologie di pregio nonché di siglare partnership strategiche.

Paolo Gambarini, Senior Partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Con questa operazione il gruppo Innovery consolida la presenza nel proprio mercato di riferimento. Le due società sono molto complementari e insieme costituiscono una solida piattaforma su cui implementare un ulteriore percorso di sviluppo. Il Gruppo ha evidenti possibilità di crescita sia a livello organico sia attraverso ulteriori acquisizioni strategiche".

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "L’acquisizione di Proxy è un passo fondamentale per l’accreditamento del Gruppo nel mercato di riferimento e ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo di conquistare un posizionamento di assoluta leadership nel settore ICT. Attraverso questa acquisizione non stiamo solo potenziando il gruppo in sé, ma stiamo anche creando un valore aggiunto per i nostri clienti. Innovery e Proxy insieme risulteranno più competitive, fornendo un’offerta ancor più completa e implementando il nostro know-how.”

Rosario Libraro, Direttore Operativo di Proxy, ha dichiarato: "Siamo davvero lieti di intraprendere questo nuovo percorso con Innovery e di avere l'opportunità di perseguire i piani di sviluppo dell’azienda in totale continuità con quello fatto sino ad ora. Riteniamo che Innovery possa essere una piattaforma ideale con cui collaborare per favorire la crescita di Proxy, consentendole di sfruttare appieno il suo potenziale indirizzando un parco clienti allargato, anche nei mercati internazionali ".