Inps, Durigon: nomina commissario già in settimana

"Tempi celerissimi" per la nomina del commissario chiamato a gestire l'Inps, entro la prossima settimana, "forse anche questa". Lo ha indicato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, parlando con i cronisti mentre lasciava Palazzo Chigi, dove si e' tenuto un vertice di Governo."Sull'Inps stiamo lavorando, stiamo capendo come gestire" la questione "al meglio. Ci sara' un commissario ma stiamo valutando anche se ci sara' una figura di vicepresidente", ha spiegato Durigon. Quanto all'ipotesi che sia coinvolto l'economista Marcello Minenna, gia' candidato del M5S alla presidenza della Consob, l'esponente della Governo e della Lega ha tagliato corto: "Non abbiamo parlato di nomi".