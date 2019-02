Inps, M5S e Lega risolvono il rebus. Il grillino Tridico sarà presidente

L’economista Pasquale Tridico alla presidenza dell’Inps. L’intesa politica sul suo nome è arrivata nel corso del vertice che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo Chigi per sciogliere gli ultimi nodi sul decretone. Tridico è il super consulente di Luigi Di Maio per il reddito di cittadinanza.



Il docente di Economia del lavoro all’Università di Roma Tre, 44 anni, sul quale il M5S ha puntato sin dall’inizio per il dopo Boeri e su cui scommette per sovrintendere alla complessa fase di attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà. Misura bandiera che serve come non mai al Movimento in vista delle prossime tornate elettorali.



Finora il Carroccio aveva bloccato l’ipotesi Tridico, ma sembra che la soluzione della vicenda Diciotti (e l’impegno diretto di Di Maio per un voto contrario all’autorizzazione a procedere) è stata determinante per sbloccare l’impasse sulla scelta di chi guiderà l’Inps per i prossimi quattro anni.