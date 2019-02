Inps, Nori sarà il vice di Tridico. La Lega punta sul supertecnico

Mauro Nori, l’ex direttore generale dell’Inps, 57 anni, che ha collaborato all’elaborazione di quota 100 e degli altri provvedimenti pensionistici nella veste di consigliere legislativo del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sarà il vicepresidente dell'istituto che eroga le pensioni.

Lo confermano ad Affaritaliani.it fonti governative ai massimi livelli che spiegano come la nomina di Nori, oggi in Corte dei conti come consigliere della sezione di controllo della Toscana, arriverà in un secondo momento dopo che ieri sera M5S e Lega, in un vertice a Palazzo Chigi sul Decretone, hanno trovato la quadra sulla figura del commissario-presidente. Poltrona d assegnare al grillino Pasquale Tridico, quarantaquattrenne economista del lavoro della Sapienza sul quale il M5S ha puntato sin dall’inizio per il dopo-Boeri.





Dopo l'impasse della scorsa settimana, Nori sembrava in un primo momento in pole position per andare a raccogliere il testimone da Tito Boeri come una figura supertecnica di sintesi per mettere d'accordo i due litigiosi partiti della maggioranza, forse non in sintonia questa volta sulla scelta di Tridico, superconsulente di Di Maio su cui il Carroccio nutriva delle perplessità.

Ora il ticket si è ribaltato: Tridico sarà presidente e Nori vice. La nomina arriverà in un secondo momento perché bisogna dare tempo ai gialloverdi di scrivere un emendamento al decreto che ha istituito reddito di cittadinanza e quota 100 in discussione al Senato che preveda, nella nuova governance collegiale dell'Inps, la figura del vicepresidente con deleghe operative su settori specifici".