Inps, Tridico e Morrone commissari. Il governo gialloblù trova la quadra

Pasquale Tridico è stato indicato come commissario dell'Inps, Adriano Morrone come sub-commissario. E' stato, infatti firmato il decreto di nomina dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' quanto si apprende da fonti del ministero del Lavoro. Morrone è stato ex direttore generale Enpaia, l'ente di previdenza dei lavoratori agricoli e capo della segreteria dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori. Per ironia della sorte è stata propria la rinuncia di Nori a spianare la strada della sua nomina.