Inspiring Hungary: il primo ottobre la conferenza economica internazionale

Organizzata da HIPA, con i suoi partners AmCham Hungary e la German-Hungary Chamber of Industry and Commerce, Inspiring Hungary mira ad attirare gli investitori internazionali mostrando gli assets e le capacità di innovazione del paese.

Con una delle crescite del PIL più alte d’Europa, l’Ungheria è diventata la destinazione europea per investire nelle industrie innovative e ha attirato 9,3 miliardi di euro di capitale negli ultimi due anni.

Negli ultimi anni, il paese è diventato un hub industriale di riferimento in Europa, attraendo investitori internazionali in settori chiave (automobilistico, tecnologia di punta, scienza della vita, industria alimentare, financial and business services). Più di 40 delle 80 multinazionali più grandi al mondo (Daimler, Nestlé, ExxonMobil, Sanofi, Siemens), e numerosi loro fornitori, hanno stabilito una presenza a lungo periodo nel paese, beneficiando di una forza lavoro competitiva e altamente qualificata, di un accesso a delle università di rilevanza mondiale, di una localizzazione vantaggiosa in Europa e di un ambiente finanziario business-friendly.

Il 1° ottobre a Budapest, la conferenza Inspiring Hungary riunirà oltre 100 aziende internazionali e 400 partecipanti provenienti dal mondo intero, tra i quali amministratori delegati, esperti e investitori. Durante diversi incontri e tavole rotonde, speakers di alto livello dibatteranno sul ruolo degli investimenti esteri come acceleratori di trasformazione. Condivideranno le proprie esperienze relative al clima d’affari in Ungheria e parleranno delle prospettive di sviluppo economico in Ungheria e in Europa.

Interverranno relatori di vari orizzonti, tra cui:▪ Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese ▪ José Maria Aznar, ex Presidente del Governo spagnolo ▪ Debora Revoltella, Director, Economics Department, European Investment Bank ▪ Péter Noszek, CEO, Nestlé Hungary Ltd. ▪ György Matolcsy, Governatore della Magyar Nemzeti Bank (Banca centrale ungherese) ▪ Péter Szijjártó, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ▪ Melanie Seymour, Head of Global Client Services, Head of BlackRock Budapest ▪ Klaus Mangold, Chairman of the supervisory board, Knorr-Bremse ▪ Dominique Carouge, Executive Vice President, Business Transformation, Sanofi ▪ Joerg Bauer, President & CEO, Tungsram Group ▪ László Virág, CTO, Commsignia ▪ Eckart von Klaeden, Vice President, Head of External Affairs, Daimler AG