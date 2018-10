Insurance Day 2018, Generali Jeniot risponde al cambiamento tecnologico

Insurance Day 2018, XVII edizione: il tema dell'anno è la trasformazione digitale nelle compagnie assicurative

Si è tenuta oggi a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo la giornata dell'Insurance Day, giunta alla sua XVII edizione. Tema cardine di quest'anno, sul quale si sono confrontate le maggiori compagnie assicurative del mercato italiano, è stata la "rivoluzione tecnologica".

Tra i protagonisti della giornata, Francesco Bardelli, amministratore delegato di Generali Jeniot ha spiegato perché l'’Innovazione tecnologica, prima con l’avvento del mobile e del digital, poi con l’avvento dell’Internet of Things e dei Big data, sta di fatto rivoluzionando il mondo assicurativo.

"Oggi ciò che maggiormente gli italiani chiedono alle compagnie assicurative è: semplicità e interazione immediata (il 50% richiede accesso immediato in caso di bisogno); prevenzione (l'80% ricerca maggiore prevenzione attraverso servizi e consulenze per evitare il più possibile danni, incidenti e malattie); e maggior contatto o relazione continuativa (il 60% vuole comunicare/dare feedback costanti alla compagnia sulla propria esperienza)", ha dichiarato Bardelli.

"Per rispondere alle esigenze del cliente in continua evoluzione, negli ultimi 2 anni in Generali Italia abbiamo intrapreso un percorso di profonda trasformazione per avere un ruolo sempre più attivo nel migliorare la vita delle persone, per diventare partner di vita del cliente nella sua quotidianità: questo attraverso più servizi, prevenzione e tecnologia. Il vero vantaggio competitivo non sarà tanto la capacità di integrare verticalmente le nuove tecnologie – sempre più accessibili – nei singoli prodotti assicurativi, ma sarà sempre più fondamentale riuscire a creare un ecosistema di servizi innovativi e a valore aggiunto per offrire un’esperienza seamless e “intelligente” al cliente e alle reti distributive".

Secondo Francesco Bardelli, tre sono i fattori critici di successo che vanno sapientemente combinati: sviluppare soluzioni di business connesse, utilizzando i device IoT dell’Internet delle cose; presidiare e gestire il data management, tramite gli advanced analytics; infine, migliorare e semplificare la facilità d’accesso, l’usabilità e la velocità di servizi e soluzioni.

"In Generali Italia - ha proseguito Bardelli - abbiamo avviato una profonda trasformazione su questi 3 dimensioni". Di recente, il Gruppo Generali ha "deciso di focalizzare ulteriormente risorse, competenze e focus manageriale sulla Connected Insurance, e pochi giorni fa è appunto nata una nuova società di Generali Italia, Generali Jeniot: dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell’ambito dell’Internet delle cose, legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso.

Con Generali Jeniot, vogliamo accelerare nello sviluppo di servizi di prevenzione innovativi e a valore aggiunto per famiglie e imprese. L’obiettivo è di raggiungere i 2 milioni di clienti connessi entro il 2020".