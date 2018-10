Insurance Day 2018, la rivoluzione tecnologica anche sul mercato assicurativo

Insurance Day 2018, XVII edizione: il tema dell'anno è la trasformazione digitale nelle compagnie assicurative

Si è tenuta oggi a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo la giornata dell'Insurance Day, giunta alla sua XVII edizione. Tema cardine di quest'anno, sul quale si sono confrontate le maggiori compagnie assicurative del mercato italiano, è stata la "rivoluzione tecnologica".

Come rispondono le assicurazioni alla trasformazione digitale? Questa la domanda al centro del dibattito dal quale è emerso che, in generale, le compagnie assicurative rispondono con l'innovazione dei processi e dei prodotti e con investimenti in competenze interne e start up esterne.

Tra i protagonisti della giornata dedicata all'Insurance Day, Alberto Minali, amministratore delegato di Gruppo Cattolica Assicurazioni ha spiegato che per far fronte al cambiamento tecnologico la compagnia ha fatto "investimenti molto importanti per quanto riguarda le piattaforme tecnologiche per poter gestire un'enorme quantità di dati". "I dati devono essere tenuti all'interno dell'azienda perché rappresentano un asset fondamentale, quasi il core business dell'azienda", ha sottolineato Minali.

Insurance Day 2018: l'evoluzione del ramo vita secondo Intesa Sanpaolo Life Ireland

Sul tema dell'evoluzione e dei nuovi modelli che influenzano il ramo vita, Massimo Camusso, CEO di Intesa Sanpaolo Life Ireland, ha spiegato che: “Fra i cosiddetti game changer contemporanei individuiamo, senza dubbio, la rivoluzione tecnologica ed altri rilevanti megatrend legati al mondo digital. Si pensi allo sviluppo dei big data e delle app, che ci fanno vivere nell’era della materia interconnessa. All’esistenza di fenomeni demografici divergenti, con una popolazione mondiale in crescita (9-10 miliardi di persone nel 2050), che però continua ad invecchiare (over 65 al 20% nel 2050), con possibili flussi migratori di giovani provenienti da culture diverse, in un’Europa sempre più anziana. Al cambiamento nella percezione della salute, del benessere e di conseguenza al peso che i pacchetti welfare e wellness stanno assumendo nei contratti integrativi. Si pensi, infine, ai cambiamenti nelle caratteristiche socio-economiche, dove Generazione X e Millennials appaiono mediamente più poveri, meno preparati di fronte a un mondo che ha sta accantonando competenze secolari, poco attenti all’investimento di lungo periodo, al concetto di riservatezza e meno legati a quello di proprietà."

"Questi fenomeni - secondo Massimo Camusso - hanno già modificato l’ambiente assicurativo e potranno avere ulteriori effetti in futuro: le coperture sanitarie ormai superano il concetto del semplice indennizzo, per includere anche la prevenzione ed i servizi, elementi che in qualche modo superano anche la normativa che regola oggi il settore assicurativo. Sempre più beni e servizi hanno costi di produzione in calo e questo significa premi e margini in costante riduzione, con conseguente spinta alla concentrazione, all’innovazione di processo obbligatoria e alla ricerca estrema di efficienza. Di fronte a tutto questo, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – in stretta sinergia con l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo – si muove su due linee guida: l’organizzazione (dove digitalizzazione e sviluppo tecnologico sono fattori di una struttura agile, indispensabile per prosperare e rispondere agli assicurati) e la proposta prodotto (legata al concetto di protezione globale, che include, certamente, la possibilità di un indennizzo, ma come elemento finale di una catena di servizi, creata preventivamente a vantaggio del cliente)”.

Insurance Day 2018: partner dell'iniziativa è Accenture con un progetto dedicato all'IoT

Accenture, partner della giornata dedicata all'Insurance Day, ha lanciato tra l'altro l'Accenture Insurance IOT Innovation Center, una nuova area a Roma dedicata al mondo insurance, creata all'interno del Digital Acceleration Center, polo di avanguardia specializzato nella realizzazione di soluzioni innovative, dove si aiutano le aziende a trovare soluzioni tecnologiche adatte ad accelerare il cambiamento digitale. Ne ha parlato in un'intervista ad Affaritaliani.it Nicola Palazzo, Managing Director Insurance Practice di Accenture.