Insurance e Previdenza Awards 2019: 5 premi a Cattolica su prodotti e servizi

Milano Finanza Insurance e Previdenza Awards 2019: a Cattolica Leone d’oro per la campagna di comunicazione “Pronti alla Vita”, primo premio per l’innovazione al prodotto Active Auto e riconoscimento speciale per la partnership strategica con Banco BPM.

Anche quest’anno, il quotidiano economico Milano Finanza, in collaborazione con Accenture, azienda leader nel settore dei servizi professionali, in occasione del Festival delle Assicurazioni, ha premiato i prodotti e servizi assicurativi che più si sono distinti nel corso dell’anno in termini di innovazione, semplificazione, vicinanza al cliente. Nell’ambito della serata celebrata alla Fabbrica del Vapore a Milano, Cattolica Assicurazioni è risultata la compagnia vincitrice in cinque categorie.

A Emanuela Vecchiet, Direttore comunicazione e relazioni istituzionali, è stato consegnato il Leone d’Oro per la miglior campagna di comunicazione con “Pronti alla vita”.

Per il “Premio Insurance & Previdenza Elite” è stata riconosciuto il valore della partnership con Banco Bpm per la quale ha ritirato il premio il Direttore Generale Carlo Ferraresi.

Luigi Barcarolo, Direttore Danni Auto e Insurance Analytics & Business Architecture, ha ritirato il primo premio nella categoria “Protezione degli autoveicoli e della mobilità”, vinto con il prodotto Active Auto.

Per la Tripla A, 1° posto nella categoria “Fondi pensione aperti: le società con il maggior numero di prodotti a tripla A”, ha ritirato il riconoscimento Daniele Maffei, Direttore della Direzione Vita e Previdenza, e infine la Tripla A alla società BCC: nella categoria “PIP con il più alto rendimento a 10 anni” è stata ottenuta dal prodotto Modus e il premio è stato consegnato a Marco Passafiume, Direttore Bancassurance.