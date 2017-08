Delrio e Morgante presentano il piano di rilancio per gli Intercity



Presentato oggi a Roma il nuovo contratto di servizio per il rilancio degli Intercity, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e dell'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Il network dei treni Intercity tocca oltre 200 città del territorio nazionale, con 108 collegamenti utilizzati da oltre 12 milioni di viaggiatori l'anno. La firma suggella un percorso avviato da alcuni mesi e prevede impegni contrattuali per dieci anni, dal 2017 fino al 2026. Il contratto di servizio tra Trenitalia e Stato per i collegamenti ferroviari di media e lunga percorrenza sottoposti ad obbligo di servizio pubblico contempla un piano di rilancio attraverso interventi finalizzati ad ammodernare e potenziare la flotta e migliorare qualità e comfort di viaggi. Consente inoltre il consolidamento dell'offerta che include tutti gli Intercity in circolazione e l'attivazione di servizi aggiuntivi a bordo treno. Tra gli impegni previsti nel contratto 2017-2026 c'è il sistematico upgrading del materiale rotabile, con la conclusione entro il 2018 del piano di revamping delle carrozze degli Intercitry giorno e l'introduzione, con la medesima scadenza, della nuova livrea su tutti gli Intercity giorno e notte. La parola chiave è qualità, per recuperare un gap che era diventato fin troppo ampio. La presenza del pulitore viaggiante, altro elemento caratterizzante il nuovo corso, coinvolge già il 30% degli Intercity giorno.

Intercity, il piano di rilancio presentato oggi a Roma da Delrio e Morgante. Le parole di Barbara Morgante



Nel primo semestre del 2017 la soddisfazione della clientela è passata al 90,3% rispetto all'85,8% dello scorso anno per l'intero viaggio nel complesso. Migliorato anche il giudizio sul comfort, con 5,2 punti percentuali in più, per attestarsi all'87,7% di soddisfatti; sulla pulizia degli ambienti, con 6,5 punti percentuali in piu', raggiungendo l'83,1% dei giudizi positivi e sulle informazioni, con 4,6 punti percentuali in piu', raggiungendo la soglia dell'89,5%. “Un risultato importante, che ci ha permesso di rispettare a pieno l'accordo preso con il Ministero”, ha commentato l'ad di Trenitalia Barbara Morgante presentando il bilancio dei primi mesi.

VIDEO - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI TRENITALIA BARBARA MORGANTE: RISPETTIAMO GLI IMPEGNI CON IL MINISTERO, RILANCIAMO GLI INTERCITY E IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI AUMENTA

Intercity, il piano di rilancio presentato oggi a Roma da Delrio e Morgante. Le parole del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio

"Avevamo detto che il sistema Intercity doveva diventare un sistema di qualita' perche' era un po' la Cenerentola, insieme al sistema del trasporto regionale. Continuava a perdere passeggeri e qualita' e per questo abbiamo rinnovato il contratto di servizio". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, arrivando a Termini. "Abbiamo messo 100 milioni in piu' all'anno a disposizione di Trenitalia per aumentare l'offerta e migliorare la qualita'", ha sottolineato Delrio ponendo l'accento sul maggiore comfort e sulla puntualita' dei nuovi treni. "C'erano una serie di impegni e di promesse che avevamo preso che, a distanza di 7 mesi, cominciano a dare risultati. Quindi continuiamo a dire che questa cura del ferro e' soprattutto dedicata ai pendolari. Abbiamo piu' di 12mila utenti che viaggiano su queste linee quindi vanno valorizzate".

VIDEO - IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE GRAZIANO DELRIO: IL RILANCIO DEGLI INTERCITY