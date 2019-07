Intesa accelera sui 10 mld di sofferenze. Pacchetto da 3,5 venduto a Prelios

Sarebbe ormai in dirittura d'arrivo la finalizzazione dell'operazione di smaltimento di circa 10 miliardi di inadempienze probabili (unlikely to pay) di Intesa Sanpaolo. L'impianto dell'intervento, dicono i rumors, sarebbe stato definito: mancano ancora alcuni dettagli ma i prossimi 10 giorni saranno decisivi per cril’accordo.

Secondo il Sole 24 Ore dei 10 miliardi oggetto del deal, circa 3,5 miliardi dovrebbero passare da Intesa Sanpaolo a Prelios, la controparte in questa operazione, sostanzialmente al loro valore di libro. Secondo il quotidiano questo permetterebbe alla banca di Carlo Messina "di non dover registrare minusvalenze a bilancio, ed evitare così possibili impatti patrimoniali.