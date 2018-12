Intesa Italia-Ue, corre Piazza Affari, spread sotto 260. "Calerà fino a 200"

La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo tra il governo italiano e l'Europa sulla manovra finanziaria e la posizione di Bruxelles sugli Npl. Si allenta infatti la tensione sui titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund a 255 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,79%. In cima al listino svettano Intesa, Banco Bpm, Ubi e Unicredit con rialzi di oltre il 4%. In fondo al listino Stm (-1,9%), Azimut (-1,6%).

Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano positivamente all'accordo raggiunto tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra economica. I listini del Vecchio continente attendono anche le indicazioni della Fed sui tassi d'interesse mentre sullo sfondo restano sempre i rapporti tra Cina e Usa sul fronte commerciale. In rialzo l'euro sul dollaro che passa di mano a 1,1406 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Avanzano Londra e Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,8%). In rialzo il comparto della farmaceutica (+0,7%) dove si mette in evidenza Glaxo (+6%). Bene anche Novartis (+0,6%) mentre sono in calo Roche e Bayer (-0,3%). In terreno positivo le Tlc (+0,5%) con Iliad (+1%), Telefonica (+0,7%) e Cellnex (+0,5%). In luce le banche (+0,5%) con la posizione dell'Ue sugli Npl. In rialzo, oltre agli istituto di credito italiani, anche Banco Bilbao (+1,4%), Banco Santander (+1,2%) e Bnp Paribas (+1,1%).

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in netto calo a 258 punti dai 270 punti della chiusura di ieri. Il rendimento si abbassa al 2,822%. Il tasso dei Btp 2 anni si attesta intanto allo 0,4%, sui minimi da 7 mesi.

IL PARERE DELL'ESPERTO - L'accordo tra il governo e Unione europea sulla Legge di Bilancio "è certamente una buona notizia per quanto riguarda l'obbligazionario e quindi il titolo governativo italiano. Attenua le pressioni ribassiste e riporta un po' di tranquillità", spiega ad Affaritaliani.it Massimo Gionso, consigliere delegato Cfo Sim. "Sullo spread sono ottimista e non escludo che in prospettiva, non subito oggi, possa tornare verso quota 200. C'è stata finora molta speculazione cattiva verso il nostro Paese e ora vengono meno le spinte ribassiste". Per quanto concerne le Borse, prosegue Gionso, "il 2019 resta negativo almeno per tutto il primo semestre senza grandi spinte rialziste". Ma "non è soltanto un problema italiano, bensì europeo e mondiale. Le prospettive di crescita rimangono con forti preoccupazioni e certo l'accordo tra Italia e Bruxelles non modifica il quadro macroeconomico e le stime sul Pil, anche se allenta la tensione sull'obbligazionario".

Borsa Tokyo: ancora una seduta in calo, Nikkei chiude in flessione dello 0,60% - Ancora una seduta in calo per la Borsa di Tokyo che ha risentito del debutto deludente sul listino della controllata tlc del gruppo giapponese SoftBank. In attesa che la Fed annunci la sua decisione in materia di tassi, l'Indice Nikkei ha accusato una flessione dello 0,60% (-127,53 punti) a 20.987,92 punti mentre il piu' ampio Indice Topix e' sceso dello 0,41% (-6,36 punti) a 1.556,15 punti. Per quanto riguarda la valuta, il dollaro ha chiuso a 112,35 yen, contro i 112,59 yen di martedi' alla chiusura di Tokyo, mentre l'euro e' leggermente aumentato a 127,93 yen, contro i 127,72 yen della vigilia.