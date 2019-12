Intesa, nuovi responsabili delle divisioni. Salgono Corcos e Rottigni

Intesa Sanpaolo ha nominato nuovi responsabili di divisione, nell'ottica di una valorizzazione delle risorse interne del gruppo, e avvia tre importanti progetti di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'Impresa 2018-2021. Le nuove responsabilita' avranno effetto dal 1 gennaio 2020. In dettaglio nella Divisione Private Banking il nuovo responsabile sara' Tommaso Corcos, il quale, dopo una precedente esperienza in Banca Fideuram, attualmente ha la responsabilita' della Divisione Asset Management.



Paolo Molesini mantiene la responsabilita' di a.d. e d.g. Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking fino alla convocazione dell'assemblea di bilancio, poi diventera' presidente, con Corcos a.d. Il nuovo responsabile della Divisione Asset Management sara' Saverio Perissinotto, il quale e' ora responsabile dell'Area di Coordinamento Affari ISPB della Divisione e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking. Anche qui l'avvicendamento con Corcos avverra' alla prossima assemblea di bilancio.



Nella Divisione International Subsidiary Banks il nuovo responsabile sara' Marco Rottigni, attualmente responsabile dell'Area di Governo Chief lending officer. Nell'Area di Governo Chief operating officer responsabile sara' Paola Angeletti, ora alla Divisione International Subsidiary Banks. Nell'Area di Governo Chief lending officer nuovo responsabile sara' Raffaello Ruggieri, ora alla Direzione Global Corporate della Divisione Corporate and Investment Banking.



Intesa avvia inoltre tre progetti di sviluppo. Il Progetto Cina, affidato a Rosario Strano, il quale, dopo una precedente esperienza come responsabile Risorse Umane e Organizzazione della Divisione International Subsidiary Banks, attualmente ha la responsabilita' dell'Area di Governo Chief Operating Officer ed e' membro del Board of Directors di Bank of Qingdao.



Il progetto ha l'obiettivo di predisporre un piano di ulteriore sviluppo delle attivita' del gruppo in Cina garantendo il coordinamento interdivisionale delle iniziative di crescita nei settoribancario, di advisory finanziario, assicurativo e di asset management. Il Progetto Impact Banking, affidato a Paolo Bonassi, che mantiene la responsabilita' della Direzione Centrale Strategic Support, ha l'obiettivo di sviluppare le linee guida per l'ulteriore rafforzamento delle attivita' del gruppo nel campo dell'innovazione e della responsabilita' sociale, della sostenibilita' ambientale, dell'educazione, della promozione dell'arte e della cultura.



Il Progetto Hnwi (High Net Worth Individuals), affidato a Paolo Molesini, ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'offerta di prodotti e servizi per la clientela alti patrimoni, coordinando le iniziative in merito a livello di Gruppo (Divisione Private Banking, Divisione Asset Management e Divisione Insurance).