Generali, Intesa regala le Pastiglie Leone. Quel cadeau che fa sorridere...

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Il gelo quando c'è stata la distribuzione del cadeau. "Certo che con le Generali che stanno facendo i salti mortali per smontare le velleità della corazzata Banca Intesa e i manager triestini delle terze e quarte linee che iniziano a temere per il loro futuro, perché non hanno idea di che fine faranno, potevano scegliere un omaggio un poì più british", ha ironizzato qualcuno ieri sera a Torino per la festa dei 10 anni di Intesa-Sanpaolo.



Il riferimento è a uno dei gadget distribuiti dal gruppo guidato da Carlo Messina: la scatola, personalizzata Intesa-Sanpaolo però in una veste celebrativa, delle Pastiglie Leone, gradevole e quotata caramella, rigorosamente made in Italy, che tanto richiama alle amate tradizioni nazionali. Un cadeau che, visto il terremoto che Ca' de Sass ha appena scatenato nell'ex salotto della finanza tricolore, sembra quasi fatto apposta per essere riuscito ad azzeccare, quasi con macabra sintesi, tutti i significati dell'operazione GenIntesa.

Va bene che lo spezzatino del Leone è all'orizzonte, con Allianz e Axa pronte a fregarsi le mani per raccogliere quello che Messina lascerà sul mercato per ottemperare alle future richieste dell'Antitrust e rientrare dal dispendioso deal, ma addirittura ridurlo in pillole...