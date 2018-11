Intesa San Paolo: siglato accordo di collaborazione con Compagnia delle Opere

Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo di collaborazione con Compagnia delle Opere, l’associazione che sostiene imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento al bene di tutti.

Grazie al nuovo accordo, il Gruppo Intesa Sanpaolo, che segue con particolare attenzione e sensibilità le tematiche sociali e già da anni collabora con Compagnia delle Opere, lavorerà congiuntamente all’associazione anche nell’ambito del progetto Fabbrica per l’Eccellenza mettendo a disposizione materiali e competenze.

Più in dettaglio il Gruppo Intesa Sanpaolo condividerà con gli associati a Compagnia delle Opere i materiali e i dati elaborati dalla Direzione Studi e Ricerche della Banca, e promuoverà, attraverso Intesa Sanpaolo Formazione e congiuntamente con il Centro Studi dell’Associazione, iniziative formative finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo delle competenze.

Inoltre, nell’ambito degli incontri del progetto Fabbrica per l’Eccellenza, saranno presenti gli esponenti di Intesa Sanpaolo Forvalue, società del Gruppo specializzata in prodotti e servizi di natura non finanziaria a supporto dell'innovazione e dell'efficienza dei sistemi aziendali.

Compagnia delle Opere conta circa trentamila associati tra piccole e medie imprese profit e non profit, ed è presente in Italia con 17 associazioni locali. Ha recentemente lanciato il progetto Fabbrica per l’Eccellenza, la learning community dedicata in modo specifico alle imprese di medie dimensioni che, nel suo primo anno, ha coinvolto circa cento aziende appartenenti a vari settori del Made in Italy.